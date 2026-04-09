曾展望回應無綫接管社交網傳聞 葉蒨文坦言不怕交密碼 原因出人意表

無綫電視傳出要求旗下藝人交出社交平台密碼的消息持續發酵，今日葉蒨文和曾展望出席節目《退休有乜計》時首度回應相關傳聞。面對外界關注的私隱問題，兩人態度截然不同，葉蒨文更直言自己毫不擔心，背後原因令人意外。