曾展望回應無綫接管社交網傳聞 葉蒨文坦言不怕交密碼 原因出人意表
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無綫電視傳出要求旗下藝人交出社交平台密碼的消息持續發酵，今日葉蒨文和曾展望出席節目《退休有乜計》時首度回應相關傳聞。面對外界關注的私隱問題，兩人態度截然不同，葉蒨文更直言自己毫不擔心，背後原因令人意外。
曾展望首度回應密碼風波
曾展望承認有聽聞過無綫要求藝人交出社交平台密碼的傳聞，但表示公司尚未與他正式商討此事。他以開放態度回應：「自己覺得萬大事都有商量。想了解下點解想做呢件事，兩害取其輕，睇吓邊樣好處多啲，就大家一切去達成。」曾展望的回應顯示他願意與公司協商，並非完全抗拒這項新政策。
葉蒨文坦言不怕交出帳號控制權
相比曾展望的謹慎態度，葉蒨文的回應更加直接。她表示至今未有人找她商討交出密碼一事，但強調自己完全不擔心：「自己就唔驚，事無不可對人言，自己都冇乜私隱可言。」葉蒨文的坦然態度與其他藝人的擔憂形成強烈對比，她似乎認為自己的社交平台內容沒有任何需要隱瞞的地方。
無綫藝人管理政策引發爭議
據早前報道，無綫電視疑似強制旗下藝人交出個人社交平台密碼，目的是監管他們的發文內容，確保不會誤踩地雷或開罪內地市場。這項政策配合無綫新成立的「藝人創作者網絡」商業策略，但被指過於霸道。更有消息指出，即使藝人完約後一年內，其社交帳號仍要交由無綫管理，引發業界和網民熱議。
網民質疑政策合理性
消息傳出後，網民紛紛在各大討論區表達不滿，有人留言：「咁樣管理藝人會唔會太過分？」、「私隱權都冇埋？」部分網民更猜測這項政策與鍾柔美去年的「出錯Po」事件有關，認為她因此累及其他藝人。不過，也有支持者認為這是保護藝人和公司形象的必要措施，避免因一時失言而引發公關災難。
圖片來源：IG@sophieysm、Facebook@葉蒨文 Sophie Yip資料或影片來源：原文刊於新假期