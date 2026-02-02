《女神配對計劃》2對CP北上開騷狂放閃 葉蒨文曾展望當眾咀嘴曬恩愛

《女神配對計劃》兩對人氣CP葉蒨文、曾展望與羅毓儀、林俊其連同蔡思貝昨晚（1日）在廣州舉行《Share Me Your Love》音樂會，台上放閃程度令全場觀眾尖叫不斷。兩對情侶不但拖手合唱情歌，更在觀眾起鬨下多次親嘴錫錫，甜蜜畫面將現場氣氛推至最高峰，而他們的合唱曲目亦成為全晚焦點。

葉蒨文曾展望情侶裝放閃到底

葉蒨文與曾展望同樣不甘示弱，早在音樂會前的拜神儀式已穿情侶裝現身。台上表演時，曾展望突然快閃親吻葉蒨文，令觀眾驚喜萬分。當曾展望介紹葉蒨文獨唱《就算世界沒童話》時，更甜蜜表示「我最鍾意Sophie唱呢首歌」，葉蒨文亦回應「呢首歌我送俾GM同大家，因為GM呢，所以我相信童話」，閃爆發言令現場觀眾嘩嘩聲不斷。兩人合唱了《因為愛情》，而曾展望亦獨唱《無賴》、《如果時間來到》及《三生有幸》等歌曲。

羅毓儀林俊其台上突襲親吻

羅毓儀與林俊其在台上獻唱時，林俊其突然在女友額頭輕吻一下，浪漫舉動引來台下粉絲高呼影不到相。為了滿足觀眾要求，兩人索性來個正面咀嘴，甜蜜畫面令全場觀眾尖叫連連。兩人在音樂會上合唱了《女神之翼》，羅毓儀亦獨唱《小幸運》、《第志願》及《日落時》等歌曲，而林俊其則獻唱《森林》及《千千闋歌》等經典作品。

網民熱議曾展望男友力爆燈

網民除了被兩對CP的甜蜜互動閃到，更留意到曾展望的貼心舉動。有網民拍到蔡思貝的長頸巾被葉蒨文踩個正著，曾展望發現後第一時間攬住女友讓她鬆腳，獲網民大讚「攬得夠晒男友力」。對於蔡思貝被夾在兩大CP中間的尷尬處境，有網民表示同情，但亦有人幽默回應「當我想起林俊其被叫作翻版王浩信」，為整個話題增添趣味。

《Share Me Your Love》音樂會完整歌單：

1）蔡思貝－戀愛預告（原唱：陳百強）
2）羅毓儀－小幸運（原唱：田馥甄）
3）羅毓儀－第志願（原唱：雷深如）
4）林俊其－森林（原唱：MR）
5）羅毓儀－日落時
6）林俊其－千千闋歌（原唱：陳慧嫻）
7）羅毓儀、林俊其－女神之翼

8）蔡思貝－心動（原唱：林曉培）
9）曾展望－無賴（原唱：鄭中基）
10）葉蒨文－為你鍾情（原唱：張國榮）
11）曾展望－如果時間來到（原唱：林）
12）葉蒨文－就算世界無童話（原唱：衛蘭）
13）曾展望－三生有幸（原唱：鄭中基）
14）葉蒨文－女神戀愛惱（原唱：戴祖儀）
15）葉蒨文、曾展望－因為愛情（原唱：陳奕迅、王菲）
16）蔡思貝－分分鐘需要你（原唱：林子祥）
17）五人合唱－樂年年

