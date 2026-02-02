《女神配對計劃》2對CP北上開騷狂放閃 葉蒨文曾展望當眾咀嘴曬恩愛

《女神配對計劃》兩對人氣CP葉蒨文、曾展望與羅毓儀、林俊其連同蔡思貝昨晚（1日）在廣州舉行《Share Me Your Love》音樂會，台上放閃程度令全場觀眾尖叫不斷。兩對情侶不但拖手合唱情歌，更在觀眾起鬨下多次親嘴錫錫，甜蜜畫面將現場氣氛推至最高峰，而他們的合唱曲目亦成為全晚焦點。