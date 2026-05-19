葉蒨文GM羅馬同行竟零合照 一反常態背後原因曝光
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葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）向來以甜蜜放閃見稱，但今次意大利羅馬之旅，兩人竟然一反常態各自發相，全程零合照零互Tag。這對被網民批評「閃到煩」的情侶，似乎終於學會了低調的藝術。
葉蒨文飛羅馬擔任大型活動司儀展現時尚魅力
葉蒨文早前與黃庭鋒一同飛抵意大利羅馬，為當地一場大型晚宴擔任司儀。工作以外，Sophie亦把握時間享受歐洲風情，她穿上牛仔短褲配長靴，孭着波希米亞風格流蘇包漫步羅馬街頭，大騷長腿之餘更展現十足時尚感。而從她社交平台上載的多張美照可見，拍攝角度專業又有心思，明顯出自熟悉她的人之手。
曾展望人肉速遞化身專屬攝影師遊羅馬
原來GM亦有隨行，以「人肉速遞」方式飛到羅馬與女友會合。不過有別於以往的高調放閃，GM今次只在個人社交平台分享自己的行程照片，並留言：「第一天的歷史課。」相中見他跟隨導賞團參觀萬神殿等名勝古蹟，又到訪博物館吸收文化氣息。雖然兩人各自發相，但從Sophie的照片質素來看，GM顯然全程擔任女友的專屬攝影師，只是刻意避開同框畫面。
網民曾批評放閃過度今次低調獲讚識做
葉蒨文與GM自從在《女神配對計劃》公開戀情後，因為頻繁且高調地放閃而惹來不少網民反感，批評聲音此起彼落，有人直言「閃到好煩」、「可唔可以收斂啲」。兩人過往無論出席活動還是日常生活，都習慣大曬恩愛，令部分觀眾感到疲勞。今次羅馬之行，二人明顯調整策略，選擇分開發佈照片，既不互Tag也不合照放閃，相當罕見。
粉絲留言叫GM繼續影靚相記錄旅程
儘管兩人刻意保持低調，但眼尖的粉絲依然從蛛絲馬跡中發現端倪，紛紛留言指「女友視角認證」、「影相嗰個一定係GM」。有粉絲大讚兩人今次做法成熟，「唔使張張都放閃，大家都知你哋好sweet」，亦有人叫GM「自己玩得盡興，繼續影多啲靚相」。相比以往鋪天蓋地的批評聲，今次網民反應明顯正面得多，證明適當的低調反而更能贏得好感。
圖片來源：IG@sophieysm、IG@randalgmm資料或影片來源：原文刊於新假期