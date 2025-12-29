萬千星輝2025｜與葉蒨文AI拉票博到盡 曾展望變大眼遭女友恥笑
《萬千星輝頒獎典禮2025》投票昨日（28日）正式截止，葉蒨文和曾展望這對因《女神配對計劃》而爆紅的情侶檔，在最後關頭使出渾身解數拉票。Sophie玩AI變火箭直飛太空，GM則用AI將眼睛變大，結果被女友Sophie笑稱「原來你真係襯細眼」，網民亦紛紛留言表示看不習慣，成為拉票期間的搞笑插曲。
Sophie創意AI拉票飛上太空
葉蒨文在社交平台上載兩條極具創意的AI影片為自己拉票。第一條影片中，Sophie變身火箭直飛上天，並寫道「我應該是飛躍最多的人，我都已經飛躍到太空了，應該沒人飛躍得比我多」，巧妙地將「飛躍進步藝員」獎項與影片內容結合。第二條影片更加有趣，Sophie戴上口罩以天空為背景，表示「又被優秀的自己給帶上去了，才剛下地面，打算靜靜地坐地鐵回家去，又飛躍上去了，還帶上了港鐵扶手」，創意十足的拉票方式令網民大讚。
曾展望AI變大眼遭女友取笑
曾展望亦有學習女友Sophie玩AI拉票，不過效果就截然不同。影片中的GM眼睛突然變得異常巨大，手持獎杯笑容滿面地望向鏡頭，並簡單寫上「請投我票，謝謝」。這個AI效果立即引起網民熱議，不少人留言表示GM眼睛變大後看不習慣，連女友葉蒨文亦忍不住留言調侃「原來你真係襯細眼」，成為拉票期間的爆笑時刻。
情侶檔角逐不同獎項各有機會
葉蒨文和曾展望分別角逐飛躍進步藝員和最佳主持人等獎項，兩人都在最後一天投票截止前落力拉票。Sophie憑藉在《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》等多個項目的出色表現，成為飛躍進步女藝員的大熱門選。GM則憑《今晚乜都拗》、《女神配對計劃》等節目主持工作，飛躍進步男藝員、最佳男主持等獎項中突圍而出。
網民反應兩極化討論熱烈
兩人的AI拉票影片在網上引起熱烈討論，網民對Sophie的創意拉票手法大多給予正面評價，認為「好有心思」、「創意滿分」。相反，GM的大眼AI效果就引來不少負評，有網民直言「睇到好驚」、「眼睛太大好恐怖」，亦有人認為「細眼先係GM本色」。不過亦有粉絲為GM護航，表示「咩樣都支持」、「為咗拉票都好努力」。
圖片來源：TVB、IG@sophieysm、IG@randalgmm資料或影片來源：原文刊於新假期