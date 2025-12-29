萬千星輝2025｜與葉蒨文AI拉票博到盡 曾展望變大眼遭女友恥笑

《萬千星輝頒獎典禮2025》投票昨日（28日）正式截止，葉蒨文和曾展望這對因《女神配對計劃》而爆紅的情侶檔，在最後關頭使出渾身解數拉票。Sophie玩AI變火箭直飛太空，GM則用AI將眼睛變大，結果被女友Sophie笑稱「原來你真係襯細眼」，網民亦紛紛留言表示看不習慣，成為拉票期間的搞笑插曲。