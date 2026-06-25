葉蒨文化身幸運女神激旺男友 首次孖住曾展望入馬場竟當場「解鎖第一次」

葉蒨文（Sophie）與男友曾展望（GM）昨晚首度拖手現身馬場，原本只是受朋友邀請入場打氣，結果朋友愛駒竟然跑出奪冠，兩人更獲邀參與拉頭馬儀式，初次孖住入場即贏錢兼拉頭馬，運氣好到連在場友人都嘖嘖稱奇。