葉蒨文化身幸運女神激旺男友 首次孖住曾展望入馬場竟當場「解鎖第一次」
廣告
葉蒨文（Sophie）與男友曾展望（GM）昨晚首度拖手現身馬場，原本只是受朋友邀請入場打氣，結果朋友愛駒竟然跑出奪冠，兩人更獲邀參與拉頭馬儀式，初次孖住入場即贏錢兼拉頭馬，運氣好到連在場友人都嘖嘖稱奇。
曾展望葉蒨文首度孖住入馬場即見證愛駒跑出
昨晚（24日）曾展望與葉蒨文雙雙現身馬場，同場還有溫拿成員彭健新。GM受訪時坦言今次是第一次與女友一齊踏入馬場，事前獲朋友邀請入場支持其愛駒出賽，想不到頭一次入場就見證朋友馬匹勝出，更有機會參與拉頭馬儀式，場面熱鬧。兩人在看台上全程有講有笑，Sophie不時與GM交頭接耳討論賽事，氣氛輕鬆甜蜜。
Sophie親認兩人有買少少純粹支持朋友
葉蒨文受訪時透露：「上次都有入去，都係同一位朋友邀請，但係上次GM咁啱有嘢做，唔得閒。」她笑言今次終於能夠與男友一同入場，結果運氣爆燈：「第一次一齊入場就非常之好運見證朋友愛駒贏咗，一齊拉頭馬，好戥我哋朋友開心！」被問到有否投注，Sophie大方承認：「我哋兩個一齊買咗少少，所以都有贏錢，我哋唔係賭好多，純粹係想支持吓朋友。」GM亦笑言有錢贏當然開心，認真腳頭好。
葉蒨文上月獨自入馬場曾引起網民熱議
其實Sophie上月已經獨自到馬場支持同一位朋友的愛駒出賽，當時她以黑色低胸裙「戰鬥格」上陣，造型搶眼惹來網民熱烈討論。當時GM因工作未能陪同出席，令不少粉絲好奇兩人感情狀況。事隔一個月，GM終於與女友攜手現身馬場，以行動證明二人感情依然穩定甜蜜，而且今次更加幸運，直接見證朋友愛駒奪冠。
網民大讚兩人腳頭勁羨慕好運氣
消息曝光後隨即引來網民熱議，不少人留言大讚兩人「腳頭勁」，「第一次孖住入場就拉頭馬，真係好彩到爆」。亦有網民笑言：「下次帶埋我入場吖，想沾吓你哋嘅運氣」，更有人表示羨慕兩人甜蜜之餘仲有錢贏，直呼「贏錢又放閃，人生贏家」。部分網民則翻出Sophie上月獨自入場的照片作對比，認為今次有GM陪伴明顯更加開心。
資料或影片來源：原文刊於新假期