葉蒨文獲粉絲包燈箱感動落淚 爆與曾展望慶祝33歲生日行程

葉蒨文與曾展望這對「GM」情侶檔自公開戀情以來人氣爆升，粉絲更為葉蒨文即將到來的生日集資買下應援燈箱和戶外大型屏幕廣告。面對粉絲如此用心的祝福，葉蒨文坦言十分感動，更獨家透露將與男友飛往日本慶祝生日。究竟這趟甜蜜之旅還有什麼驚喜安排？