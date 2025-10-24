葉蒨文獲粉絲包燈箱感動落淚 爆與曾展望慶祝33歲生日行程
廣告
葉蒨文與曾展望這對「GM」情侶檔自公開戀情以來人氣爆升，粉絲更為葉蒨文即將到來的生日集資買下應援燈箱和戶外大型屏幕廣告。面對粉絲如此用心的祝福，葉蒨文坦言十分感動，更獨家透露將與男友飛往日本慶祝生日。究竟這趟甜蜜之旅還有什麼驚喜安排？
粉絲集資買燈箱廣告為葉蒨文慶生
本月27日是葉蒨文的生日，一班疼愛她的粉絲特意集資在鬧市的戶外大型電視屏幕買下廣告位，又購買生日應援燈箱為她慶祝。這份心意讓葉蒨文深受感動，她表示：「我之後返到嚟香港應該會去打卡。」粉絲們的用心安排不但展現了對偶像的支持，更體現了GM這對情侶檔在觀眾心中的地位。
葉蒨文親爆收8頁粉絲信感動落淚
談到粉絲對她的支持，葉蒨文透露經常收到粉絲的長篇來信：「有時佢哋嘅信有成8頁紙，講返我入行到依家佢哋嗰啲心路歷程，佢哋情緒起伏好似仲大過我，仲肉緊過我，所以我都覺得好感動。」她更坦言經常看信看到落淚：「我好似多咗好多個兄弟姊妹，或者係爸爸媽媽，加上我本身比較眼淺，成日睇佢哋啲信都會睇到喊。」這份真摯的情感交流讓她與粉絲建立了深厚的連結。
GM情侶檔自公開戀情以來備受祝福
葉蒨文與曾展望這對「GM」組合自拍拖以來一直受到全城祝福，兩人的甜蜜互動經常成為網民熱議話題。從最初的合作夥伴到公開戀情，這段感情發展一直備受關注。粉絲們不但支持兩人的事業發展，更為他們的愛情故事感到興奮，這次集資慶生活動正好反映了大眾對這對情侶的喜愛程度。
網民大讚粉絲用心安排羨慕甜蜜旅程
消息曝光後，網民紛紛留言大讚粉絲的用心安排：「粉絲真係好有心機！」、「GM真係好幸福」、「羨慕佢哋可以去日本慶生」。不少網民更表示期待看到兩人在日本的甜蜜照片，有人留言：「等緊睇佢哋著和服嘅相」、「日本之旅一定好浪漫」。葉蒨文獨家提供的穿著和服玉桂狗公仔照片更讓網民直呼可愛，認為代表了兩人的幸福關係。
圖片來源：IG@sophieysm資料或影片來源：原文刊於新假期