萬千星輝2025|葉蒨文奪「飛躍進步女藝員」 高調放閃男友GM
廣告
《萬千星輝頒獎典禮2025》飛躍進步女藝員獎項競爭激烈，五位實力派新星各展所長，在這場演藝界的美麗戰場上爭奇鬥艷。經過一番激烈角逐，最終由葉蒨文憑藉《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》等多個項目的出色表現勝出，成為今晚最大贏家之一。這位入行十年的藝人終於迎來事業高峰，更在台上大方分享得獎感言，甚至不忘向GM放閃示愛。
葉蒨文奪獎感言大方放閃GM
葉蒨文上台領獎時難掩興奮之情，感性地表示「多謝愛回家，由第一集開始陪大家食飯9年，做藝人好有意義」。她特別感謝《女神配對計劃》為她帶來突破，「《女神配對計劃》令我今年大豐收，令大家好鍾意我，多謝公司俾我，多謝GM」。更令人意外的是，她在台上大方放閃，甜蜜地說「GM媽咪煲湯俾我」，瞬間成為全場焦點，台下觀眾更是一片歡呼聲。
入行十年終迎來事業高峰
葉蒨文在感言中回顧演藝路程，坦言「入行十年不是短時間，盡力而為更加重要，相信有一團火會打動到大家」。她憑藉《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》及《英雄召集：超級電競大派對》四個項目入圍，展現了她在不同類型節目中的多元化表現。從長壽劇集到綜藝節目，葉蒨文都能游刃有餘地駕馭各種角色，證明了她的演技實力和適應能力。
陳楨怡戴祖儀表現同樣亮眼
雖然未能奪獎，但其他入圍者的表現同樣不容小覷。陳楨怡憑藉《巨塔之后》和《新聞女王²》兩部重頭劇的精彩演出，展現了她在職場劇中的演技功力。戴祖儀則以《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》及《英雄召集：超級電競大派對》四個項目入圍，證明了她在不同題材作品中的可塑性。何沛珈和關嘉敏同樣憑藉多個項目的出色表現獲得提名，為這個獎項增添了更多競爭色彩。
五強名單實力平均難分高下
今年飛躍進步女藝員五強名單包括葉蒨文、陳楨怡、戴祖儀、何沛珈和關嘉敏，每位入圍者都有其獨特的表現亮點。葉蒨文憑藉《愛．回家之開心速遞》九年來的穩定演出和《女神配對計劃》的突破性表現最終勝出。陳楨怡在《巨塔之后》和《新聞女王²》中的職場女性角色詮釋令人印象深刻。戴祖儀則在《刑偵12》等作品中展現了她的演技進步。何沛珈和關嘉敏分別在新聞節目和綜藝節目中有出色發揮，證明了新一代藝人的多元化發展潛力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期