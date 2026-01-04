萬千星輝2025|葉蒨文奪「飛躍進步女藝員」 高調放閃男友GM

《萬千星輝頒獎典禮2025》飛躍進步女藝員獎項競爭激烈，五位實力派新星各展所長，在這場演藝界的美麗戰場上爭奇鬥艷。經過一番激烈角逐，最終由葉蒨文憑藉《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》等多個項目的出色表現勝出，成為今晚最大贏家之一。這位入行十年的藝人終於迎來事業高峰，更在台上大方分享得獎感言，甚至不忘向GM放閃示愛。