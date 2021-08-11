蓋世寶食回頭草 返無綫與譚玉瑛、黎芷珊主持新節目 2年前曾哭訴冇工開離巢

無綫搵曾志偉及王祖藍回巢救亡，主要改革綜藝節目，可惜連推多個綜藝節目未見有起色，近月連劇集收視都守唔住。早前無綫突然停播《姊妹淘》，今個月中兒童節目《Think Big天地》又冇埋，原來為推出一系列新節目，其中一個以「童你一起長大了」為主題的節目，由譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶主持，不得不提，蓋世寶兩年前喊住離巢，過檔開電視又客串ViuTV劇，決定食回頭草。

撰文：東方新地 圖片：蓋世寶IG與FB、杜大偉IG、新傳媒圖片庫