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蓋世寶食回頭草 返無綫與譚玉瑛、黎芷珊主持新節目 2年前曾哭訴冇工開離巢

東方新地 - 娛聞

無綫搵曾志偉及王祖藍回巢救亡，主要改革綜藝節目，可惜連推多個綜藝節目未見有起色，近月連劇集收視都守唔住。早前無綫突然停播《姊妹淘》，今個月中兒童節目《Think Big天地》又冇埋，原來為推出一系列新節目，其中一個以「童你一起長大了」為主題的節目，由譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶主持，不得不提，蓋世寶兩年前喊住離巢，過檔開電視又客串ViuTV劇，決定食回頭草。

撰文：東方新地 圖片：蓋世寶IG與FB、杜大偉IG、新傳媒圖片庫

無綫開新節目回顧歷代兒童節目

無綫的兒童節目一直陪伴香港人成長，以前是小朋友放學後最期待的電視節目，當中數之不盡的經典角色、有趣環節，為大家帶來歡樂、見識、挑戰，成為大眾的集體回憶。據知無綫會安排不同年代的節目主持再度聚首，在新節目中細數於成長路上與觀眾肩並肩的兒童節目。

蓋世寶
無綫兒童節目《Think Big》天地，將會在今個月中停播。（圖片來源：Think Big Fansclub IG）
蓋世寶
早前一班無綫資深兒童節目主持食飯聚舊，包括杜大偉、譚玉瑛、蓋世寶及蕭徽勇等。（圖片來源：杜大偉IG）

新節目由譚玉瑛擔大旗

據知新節目會由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶做主持，她們將會邀請各年代主持亮相節目，按不同主題分享往昔點滴，如兒童節目引起社會熱潮、大型活動反應空前、回顧難忘小主持及經典角色、標誌性布偶的誕生、各年代的代表兒歌等等。同時，主持將會走訪不同學校，將經典刺激的遊戲及才藝挑戰帶入校園，並重現過往最受歡迎的活動，如由星級嘉賓陪同，再次與小朋友「空中暢遊」，創造「童你一起長大了」的珍貴回憶。

蓋世寶
譚玉瑛與黎芷珊及蓋世寶私底下亦有聯絡。（圖片來源：蓋世寶IG）
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對於為無綫主持新節目，身為兒童節目元老的譚玉瑛早前透露會召集歷年參與過兒童節目的藝人團聚。（圖片來源：泰臣IG）

蓋世寶資歷都唔淺

無綫要搵歷代兒童節目主持Reunion，譚玉瑛是元老級主持，由她孭飛就最有說服力，早前譚玉瑛出席公開活動時承認會主持新節目，她說：「都會嘗試搵周星馳、鄭伊健出席活動或者拍片，尤其伊健為人隨和，佢應該肯來。」至於蓋世寶，她的年資及經驗僅次於譚玉瑛，當年更被稱為繼譚玉瑛之後，兒童節目主持的第二把交椅。蓋世寶在無綫都主持過《閃電傳真機》、《至Net小人類》及《放學ICU》等兒童節目，由1996年至2014年，足足長達18年之多！

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蓋世寶主持兒童節目早已深入民心。（圖片來源：蓋世寶IG）
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2015年無綫要將兒童節目革新，舊主持全部被調走，蓋世寶被安排加入劇組，但一直只做閒角，發展機會近乎零⋯⋯（圖片來源：蓋世寶IG）

蓋世寶哭訴懷材不遇約滿離巢

今年42歲的蓋世寶，兩年前因為在無綫冇工作令收入減少，供樓及生活上的負擔令她感到非常徬徨，一直靠積蓄支撐日常生活的她，更要賣車又cut保單。據知雙方傾約期間，無綫以蓋世寶演出量不足及個人成績表唔好為由，要求蓋世寶減人工，而蓋世寶亦指已睇唔到自己在無綫的前景，再加上收入問題而決心離巢！蓋世寶要離巢的消息傳出後，她曾在訪問中哭訴：「自己不懂擦鞋（拍馬屁），因為自己唔夠假。」更指出：「有人說我好快就撈唔掂，做影視要好識做人，我唔夠。」

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蓋世寶離開無綫後不久即轉投開電視。（圖片來源：蓋世寶IG）
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蓋世寶主持開電視的節目《蓋世尋寶》。（圖片來源：蓋世寶）

蓋世寶當年被減底薪至7,000蚊

蓋世寶於2019年結束與無綫電視23年的賓主關係，當中令她最心灰意冷的原因相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，離巢後蓋世寶在其中一條免費電視頻道開電視做主持，節目名叫《一曲走天涯》，主要訪問香港樂壇裡面曾經一曲成名的歌手。工作重回軌道之餘，喜歡跳舞的蓋世寶，更不時係社交平台上載性感熱舞相，心情唔錯。

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蓋世寶近年不時現身ViuTV的節目。（圖片來源：蓋世寶IG）
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蓋世寶更有份客串ViuTV非常受歡迎的劇集《大叔的愛》。（圖片來源：蓋世寶IG）

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