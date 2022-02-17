蔚雨芯加入元宇宙行列 獨具慧眼投資貓貓NFT
蔚雨芯（Rainky）一向有生意頭腦，發展不同「副業」，除了幾年前已創立自家美容品牌外，近日更加入元宇宙行列，潮玩新形態藝術品NFT，投資有趣恐怖風貓貓NFT搵真錢。
加入元宇宙行列
「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）於2018年和拍檔創立的自家美容生意漸漸上軌道，更計劃過年後再擴展業務，開設醫學美容中心，十分有生意頭腦。而近日Rainky再發展新「副業」，隨着NFT藝術品的熱潮風靡全球，睇好有升值潛力，所以亦加人戰團，投資亞洲貓貓造型NFT品牌Meowdel，而首批推出的貓貓NFT未正式開賣，已經有人搶購，反應十分不錯，Rainky認真獨具慧眼。
一夜升值70倍
日前蔚雨芯透露在二手市場以10萬元買了隻金色的貓貓NFT送給林盛斌（Bob），原來阿Bob曾表示對Meowdel有興趣，所以Rainky就應承送一隻給他。不過首批貓貓NFT推出即大受歡迎，被貴賓級會員搶購一空，所以Rainky亦只能用貴70倍的炒價購買。她亦表示投資NFT並非為炒賣賺錢，是一項有長遠發展的計劃。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]_lamshingbun
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