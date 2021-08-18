28歲蔚雨芯澄清忽然富貴與大馬富男友無關 強調單身多年

28歲蔚雨芯近年全力進軍商界做女強人，生活富泰家住有私人泳池的獨立屋﹗對於一直有傳有個大馬富男友的蔚雨芯，就以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關，並指與報道中的男士已分開多年，強調唔靠男人﹗

文：東方新地｜圖：蔚雨芯IG、東方新地