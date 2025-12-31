「魔鬼胸」蔚雨芯3度上榜「百大美女」 低胸短裙贈興 排名急跌真相曝光！

「魔鬼胸」女神蔚雨芯雖然今年捲入詐騙案風波，遭落案起訴盜竊罪、欺詐罪及企圖欺詐共3罪，但仍然無阻其美貌魅力征服國際評審。美國網站TC Candler本年度「全球百大美女排行榜」日前出爐，蔚雨芯連續第3年榜上有名，不過排名就由去年的第45位跌至第63位，令人好奇法律風波是否影響了她的國際聲譽。

蔚雨芯排名下跌18位仍興奮慶祝

雖然排名較去年下跌了18位，但蔚雨芯對於能夠連續3年上榜仍然非常興奮。她率先在社交平台公開一輯性感靚相與粉絲分享喜悅，身穿白色吊帶短裙趴在草地上捧花擺甫士，大晒美腿和誘人身材。心情大靚的她更親自留言表達感激之情，寫道「第3年榜上有名，So Much Thx，2025又年長了一年，送一下新照片，本來想明年才發的。」可見她對這個國際認可相當重視。

低胸短裙造型引網民熱議身材

蔚雨芯今次公開的慶祝照片中，她選擇了一襲白色吊帶短裙，低胸設計完美展現其「魔鬼胸」的驕人身材，短裙則大晒一雙修長美腿。她趴在綠色草地上手捧鮮花的造型既性感又帶點清純感，與其一貫的火辣形象形成有趣對比。這組照片一經發布立即引起網民熱烈討論，不少人大讚她身材保持得宜，亦有人認為在法律風波期間仍然高調晒相略為不妥。

詐騙案纏身仍獲國際美女認可

值得注意的是，蔚雨芯今年雖然因為詐騙案而官司纏身，面臨盜竊罪、欺詐罪及企圖欺詐等3項控罪，但這些法律問題似乎並未完全影響她在國際美女榜上的地位。雖然排名有所下跌，但能夠在如此困難的情況下仍然保持在全球百大美女之列，某程度上反映了她的外貌魅力確實獲得國際認可。不過排名下跌亦可能反映評審對其形象受損的考慮。

蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯近期官非纏身，更被控盜竊、欺詐及企圖欺詐共3項罪名。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯2022年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯出庭後連環在社交平台曬出自拍，心情視乎並未受官非影響。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯2023年宣布離巢TVB，並表示會將發展重心擺落自己嘅美容事業上。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯見到姜濤都好興奮﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯大派福利，分享跪梳化換衫的短片。（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 （圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯經常在社交平台大派健身福利！（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯嘅極Deep V禮服幾乎開到落肚臍！（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯 百大美女榜 蔚雨芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時以水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
