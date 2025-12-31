「魔鬼胸」蔚雨芯3度上榜「百大美女」 低胸短裙贈興 排名急跌真相曝光！
「魔鬼胸」女神蔚雨芯雖然今年捲入詐騙案風波，遭落案起訴盜竊罪、欺詐罪及企圖欺詐共3罪，但仍然無阻其美貌魅力征服國際評審。美國網站TC Candler本年度「全球百大美女排行榜」日前出爐，蔚雨芯連續第3年榜上有名，不過排名就由去年的第45位跌至第63位，令人好奇法律風波是否影響了她的國際聲譽。
蔚雨芯排名下跌18位仍興奮慶祝
雖然排名較去年下跌了18位，但蔚雨芯對於能夠連續3年上榜仍然非常興奮。她率先在社交平台公開一輯性感靚相與粉絲分享喜悅，身穿白色吊帶短裙趴在草地上捧花擺甫士，大晒美腿和誘人身材。心情大靚的她更親自留言表達感激之情，寫道「第3年榜上有名，So Much Thx，2025又年長了一年，送一下新照片，本來想明年才發的。」可見她對這個國際認可相當重視。
低胸短裙造型引網民熱議身材
蔚雨芯今次公開的慶祝照片中，她選擇了一襲白色吊帶短裙，低胸設計完美展現其「魔鬼胸」的驕人身材，短裙則大晒一雙修長美腿。她趴在綠色草地上手捧鮮花的造型既性感又帶點清純感，與其一貫的火辣形象形成有趣對比。這組照片一經發布立即引起網民熱烈討論，不少人大讚她身材保持得宜，亦有人認為在法律風波期間仍然高調晒相略為不妥。
詐騙案纏身仍獲國際美女認可
值得注意的是，蔚雨芯今年雖然因為詐騙案而官司纏身，面臨盜竊罪、欺詐罪及企圖欺詐等3項控罪，但這些法律問題似乎並未完全影響她在國際美女榜上的地位。雖然排名有所下跌，但能夠在如此困難的情況下仍然保持在全球百大美女之列，某程度上反映了她的外貌魅力確實獲得國際認可。不過排名下跌亦可能反映評審對其形象受損的考慮。
