「魔鬼胸」蔚雨芯3度上榜「百大美女」 低胸短裙贈興 排名急跌真相曝光！

「魔鬼胸」女神蔚雨芯雖然今年捲入詐騙案風波，遭落案起訴盜竊罪、欺詐罪及企圖欺詐共3罪，但仍然無阻其美貌魅力征服國際評審。美國網站TC Candler本年度「全球百大美女排行榜」日前出爐，蔚雨芯連續第3年榜上有名，不過排名就由去年的第45位跌至第63位，令人好奇法律風波是否影響了她的國際聲譽。