蔡俊彥Ivy So拍MV情侶親密畫面極多 「床戲」引熱議 一句稱呼惹來「派刀片」警告

蔡俊彥Ryan為第二首個人單曲《死因不明》拍攝MV，竟邀得COLLAR成員Ivy So擔任女主角合演情侶，兩位自認「I人」的歌手首次見面就要演繹親密戲份，Ryan更自爆拍攝現場緊張到只敢打招呼，全靠Ivy主動帶領才順利完成。