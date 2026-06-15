蔡俊彥Ivy So拍MV情侶親密畫面極多 「床戲」引熱議 一句稱呼惹來「派刀片」警告
原定兄妹設定臨時改為情侶令Ryan壓力倍增
Ryan繼3月尾推出首支個人單曲後，不足3個月內再發新歌《死因不明》，MV更找來Ivy So擔任女主角。據悉MV原本設定兩人飾演兄妹關係，但導演考慮到MV時長限制，認為以情侶身份來推進故事更為直接，最終臨時改動設定。Ryan坦言與「女神前輩」演情侶壓力極大，MV中Ivy飾演100分好女友，會煮飯畀「男朋友」食，兩人更需要配合某些動作拍攝「床戲」場口，對於首次拍攝有女主角MV的Ryan而言，挑戰相當巨大。
蔡俊彥坦言緊張到只敢打招呼靠Ivy主動破冰
Ryan形容Ivy到場時自己緊張得「淨係敢同佢打招呼」，幸好Ivy察覺到他的不安後主動關照。Ryan透露：「佢好好人，好照顧我感受，可能都留意到我有啲緊張，不斷同我傾偈，喺演出嘅時候都好大方，令我冇咁尷尬，都可以演出得自然啲。」Ivy更在拍攝期間向Ryan分享咪嘴唱歌技巧，令他在正式開機時比想像中輕鬆自在。不過Ivy事後亦直言Ryan拍攝時表現尷尬，更霸氣澄清：「我係細過佢㗎，下次再叫我姐姐，就真係派刀片。」
兩人互相客串MV展現合作默契
《死因不明》MV拍攝完成後，Ryan隨即獲Ivy邀請客串她的MV，雙方合作關係延續。Ivy透露其實先拍攝了Ryan的MV，其後才邀請對方回禮客串，兩人由最初的陌生尷尬逐漸建立起工作默契。Ryan搞笑表示因為身邊好多朋友都好鍾意Ivy，所以今次合作是「冒住被斬嘅機會」，但隨即識趣自認「抵斬」。據了解邀請Ivy演出是Ryan與經理人共同決定，看中她的演繹能力與角色契合度。
網民熱議兩人化學反應期待再度合作
《死因不明》MV曝光後隨即引起歌迷熱烈討論，不少網民大讚兩人情侶感十足，留言表示「冇諗過兩個I人可以咁有火花」、「Ivy演技真係好自然」。亦有粉絲留意到Ryan在訪問中不斷稱呼Ivy為「姐姐」，結果被Ivy即場霸氣糾正，相關片段在社交平台廣傳，網民紛紛笑言「Ryan真係好識撩」、「Ivy派刀片嗰句太搞笑」，更有人期待兩人日後推出合唱歌曲。