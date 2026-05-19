阿Sa蔡卓妍新婚20天驚傳「含淚控訴」離婚 經理人霍汶希火速7字回應
廣告
43歲阿Sa蔡卓妍上月底才甜蜜宣布與小10歲健身教練林俊賢閃婚，全城送上祝福之際，今日內地網絡突然瘋傳她新婚不足20天即婚變，更聲稱她「含淚控訴丈夫」。經理人霍汶希火速出面回應，一句話粉碎所有謠言。
內地網瘋傳阿Sa刪婚訊搬離愛巢情緒崩潰
今日內地微博突然出現多則爆料帖文，繪聲繪影指阿Sa已刪除社交平台上的婚訊動態、搬離與丈夫林俊賢的住所，更聲稱她「情緒崩潰」並親口表示「已分開一段日子，好聚好散」。傳聞甚至將好姊妹阿嬌鍾欣潼牽扯其中，指阿嬌根本沒有出席阿Sa的泰國婚禮，令外界一度質疑Twins這段長達25年的姊妹情誼是否出現裂痕，相關話題迅速登上熱搜榜。
霍汶希一句話粉碎婚變謠言確認蜜月進行中
面對鋪天蓋地的離婚傳聞，阿Sa經理人霍汶希迅速代為回應，斬釘截鐵否認所有指控：「全部都係假啊，阿嬌有去婚禮。」霍汶希更透露阿Sa親自補充：「我哋仲度緊蜜月！」事實上，翻查阿Sa的社交平台，上月發布的結婚喜訊及甜蜜婚照依然完好存在，根本不存在所謂「刪除婚訊」一事，明顯是無中生有的「被離婚」鬧劇。
阿Sa閃嫁小10歲教練獲阿嬌送54萬鑽石頸鍊
阿Sa於4月28日無預警在IG宣布與健身教練林俊賢結婚，婚禮早前已在泰國舉行。消息曝光後，阿嬌鍾欣潼曾公開表示：「好開心喺生活中佢終於搵到一個最佳拍檔！」更大手筆送上價值超過54萬港元的Harry Winston太陽花鑽石頸鍊作為結婚禮物。昨日（18日）正值Twins成軍25周年，霍汶希亦在微博發文慶祝，阿Sa與阿嬌更在IG開live與粉絲互動，期間透露有意舉辦約5,000人規模的Side Track演唱會。
網民一面倒質疑傳聞太離譜直斥造謠者
消息傳出後，不少網民對傳聞的真偽抱持高度懷疑。有網民直言：「這應該是假的吧。」亦有人表示：「我也不相信，這才結婚不到1個月啊。」更有網民狠批：「應該是瞎編的，不可能這麼離譜。」、「這爆料太不靠譜了。」大部分留言均認為應等待當事人親自證實，不應輕信網絡流言，而霍汶希的迅速闢謠亦令輿論迅速平息。
資料或影片來源：原文刊於新假期