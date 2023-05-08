蔡嘉欣新相撞樣黃健東被指樣貌再升級 遭Mean爆網民批評即留言反擊！
蔡嘉欣新相撞樣黃健東惹整容疑雲
近日蔡嘉欣與男友食飯慶祝生日，本身已經喜歡於社交平台大曬恩愛的她，今次竟然曝光男友真身，上傳兩人合照，並且寫道：「From my 23 to 29 ! Oh still you」，非常甜蜜。不過網民就講焦點放在蔡嘉欣個樣上面，網民都紛紛留言指其同以前唔同樣，仲有人留言表示：「第一眼以為係黃建東，成個樣變左第二個人咁。」
一句火爆回應網民批評
見到網民mean爆留言，蔡嘉欣都有留言回應，一開始都好nice咁回應道：「 係呀琴晚凌晨2點食左成碗酸辣粉所以今朝起身腫左一個圈。」不過網民唔buy，反擊指：「你係當大家冇食過碗酸辣粉定當大家白痴？」搞到蔡嘉欣都忍唔住晦氣回應：「大家咩事咁認真？ 如果唔信係唔緊要 你可以當我d皮膚能屈能伸都ok」。
港姐蔡嘉欣男友拍出浴片疑走光
蔡嘉欣早前與男友一起到酒店Staycation過二人世界，為男友Derek提早慶祝生日。蔡嘉欣興奮上傳短片，片中能夠看到兩人在酒店套房玩得非常盡興。在影片最後，蔡嘉欣更於浴缸中想用香檳，大曬香肩，非常香艷。有眼尖的網民發現，鏡子反射出幫手揸機拍攝的男友Derek疑似全裸沒穿衣服，網民隨即都紛紛留言提醒蔡嘉欣：「你男朋友走光，知你哋一齊浸浴啦」。
蔡嘉欣就事件 驚青回應傳媒
有傳媒事後聯絡蔡嘉欣，蔡嘉欣驚青回應傳媒表示自己亦有看到該留言，並緊張地為男友護航，表示是該網民看錯。當傳媒問到男友是否有用毛巾遮擋下半身的時候，蔡嘉欣就以工作忙為由，迴避問題。
蔡嘉欣被稱為「拜金KOL」
參選香港小姐後加入TVB約三年的的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！
睇返蔡嘉欣之前的報道：
蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底
男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城
娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。
蔡嘉欣社交網為自己平反
蔡嘉欣曾在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，當時她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」
蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」
她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」
蔡嘉欣澄清男友冇做過ibanker
蔡嘉欣曾拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。
網友為蔡嘉欣澄清
其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。
蔡嘉欣舊愛有份參演新劇《七公主》
而她這個前男友原來是TVB藝人吳子沖（Felix Ng），曾是青少年節目《Y Angle》的主持，在新劇《七公主》中，也有份飾演劍擊手兼物理治療師張文豪。2016年兩人都仲有一齊去韓國旅行，仲好sweet咁去花花cafe。直到同年10月，蔡嘉欣一個人出走新疆，而她亦曾在一段訪問中表示出走原因就係因為同男朋友分咗手，估計當時她所講嘅就係吳子沖。
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