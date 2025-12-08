31歲拜金港姐離巢後吸金力十級跳 晒20萬名牌戰利品 遭網民嘲品味俗氣

31歲落選港姐蔡嘉欣離巢TVB後，重拾KOL事業吸金力驚人。近日她再度在YouTube頻道大曬名牌戰利品，一口氣展示總值近20萬港元的CHANEL新貨，包括6萬元白色外套、三款手袋及鞋子，全身奢侈品生活極盡富貴。不過影片曝光後卻引發網民兩極評價，有人狠批款式俗氣，亦有人力撐個人自由，爭議不斷。