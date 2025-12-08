31歲拜金港姐離巢後吸金力十級跳 晒20萬名牌戰利品 遭網民嘲品味俗氣
31歲落選港姐蔡嘉欣離巢TVB後，重拾KOL事業吸金力驚人。近日她再度在YouTube頻道大曬名牌戰利品，一口氣展示總值近20萬港元的CHANEL新貨，包括6萬元白色外套、三款手袋及鞋子，全身奢侈品生活極盡富貴。不過影片曝光後卻引發網民兩極評價，有人狠批款式俗氣，亦有人力撐個人自由，爭議不斷。
蔡嘉欣豪晒20萬CHANEL戰利品
蔡嘉欣在最新YouTube影片中，逐一展示她的CHANEL購物成果。首先登場的是一件價值60,000港元的白色外套，她大讚這是最近的心頭好。接著展示約10,000港元的鞋子，以及三款CHANEL手袋，包括黑色蝴蝶結Mini Bow Bag約40,000港元、黑銀色閃片Flap Bag約60,000港元，以及銀色心形Heart Bag約30,000港元。整個開箱過程中，蔡嘉欣坦言雖然覺得CHANEL價格愈來愈昂貴，但表示只會入手非常喜歡的款式。
網民評價兩極化反應激烈
影片發布後隨即引發網民熱議，評價呈現明顯兩極化。批評聲音主要針對款式品味，有網民直言「手袋好醜樣」、「那個蝴蝶結的感覺過一年你就不喜歡了」，質疑她的時尚眼光。不過亦有支持者為蔡嘉欣辯護，認為「Fashion各花入各眼」，強調購買奢侈品是個人自由，更有網民表示「人靚著乜都得」。這種爭議性話題反而為她帶來更多關注度，進一步鞏固其KOL地位。
離巢後生活水準大躍進
自2023年與圈外富貴男友Derek結婚，去年正式離巢TVB後，蔡嘉欣重回老本行發展KOL事業。她不但挑戰直播帶貨，與多個美妝品牌合作，更火速過檔HOY TV拍攝旅遊節目。經營時裝店的她，財力明顯比在TVB時期更加雄厚，這次近20萬港元的購物清單，足證她離巢後的吸金能力和生活水準都有顯著提升。
2019年參選港姐入行經歷
蔡嘉欣於2019年參選香港小姐，成功入圍最後十強但最終落選。落選後她加入TVB，開始演藝事業，但因經常在社交平台展示名牌生活而被網民封為「拜金港姐」。在TVB期間，她已經常分享奢侈品收藏，向來不掩飾對名牌的喜愛。離巢後她更自封「拜金KOL」，繼續在社交平台大曬富貴生活，成為她個人品牌的一部分。
