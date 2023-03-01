蔡天鳳案︱奶奶頭七路祭痛哭怒斥兇手 蔡天鳳遇害後隱藏帖文離奇曝光！

名媛蔡天鳳（Abby）早前遭冷血殺害肢解，昨日（2月28日）是她遇害後的「頭七」，其母親、奶奶和丈夫Chris到案發現場路祭蔡天鳳。期間蔡天鳳的母親和奶奶更哭成淚人，怒斥兇手「狼心狗肺」。此外，網民亦發現在蔡天鳳遇害後，其社交平台的隱藏帖文卻離奇曝光！