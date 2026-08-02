中年好聲音4｜蔡宓婕Mimi 背景晉級之路及參賽歌單　10強實力與網民評價

蔡宓婕是《中年好聲音4》10強之一，35歲的蔡宓婕Mimi現職駐場歌手，其地域背景在現有資料中有不同寫法，而鮮明聲線令其在比賽中建立辨識度。本文整理其個人背景、晉級流程、已公開歌單、舞台特色和網民討論。