中年好聲音4｜蔡宓婕Mimi 背景晉級之路及參賽歌單 10強實力與網民評價
蔡宓婕是誰？年齡、職業及家庭背景
蔡宓婕35歲，職業為駐場歌手，其地域背景在現有資料中有不同寫法。家庭方面，已婚，育有一子。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。《中年好聲音》讓一批未曾正式出道、曾暫停音樂夢，或已在行內累積經驗的參賽者重新站上大型舞台。蔡宓婕的看點不只是一場高分演出，更在於如何因應每輪主題調整曲風、語言和舞台呈現。
蔡宓婕晉級流程：由初賽一路打入10強
首輪以閩南語歌《聽我唱歌》獲5燈，其後通過40強、導師分組、30強、24強、20強、18強及16強；曾憑《愛火花》97分奪MVP，再通過中123助力賽與11強，晉身10強累積計分賽。
蔡宓婕參賽歌單及代表作
蔡宓婕這位35歲澳門素人，被封為「小野貓」、「小老虎」與「老虎乸」，是《中年好聲音4》中爆發力十足、反差極大的參賽者。她曾因好友欠債兩年不還而揭參賽內幕，賽事中多次展現魅力：挑戰地獄之歌《上海灘》旗袍Look伸腿超誘人獲肥媽讚收放自如、化身狂野女王演繹《七級半地震》霸氣回眸殺死人、唱《失戀無罪》與《爛泥》展現反差獲頒最佳胸腔獎、薄嗓挑戰《原來你什麼都不想要》奪92分，以及抱病獻唱《聽我唱歌》勇奪五燈。她亦曾唱《光明》爆喊首揭懷孕六個月忍痛流產傷疤震驚全場、憶渣男唱《值得》、與連詩雅合唱、與吳亦偉Rock版《煞科》炸台獲讚中年Top 3演出奪MVP，並以《愛火花》奪全晚最高分，充分展現其堅毅、野性與真性情。按節目片段及公開報道整理，蔡宓婕曾演唱：《聽我唱歌》、《愛是永恆》、《原來你什麼都不要》、《愛火花》、《失戀無罪》、《煞科》、《只要和你在一起》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。
蔡宓婕唱歌特色與網民評價
聲線甜美但爆發力強，蔡宓婕高音及曲風可塑性是主要賣點。《愛火花》獲97分後，有觀眾認為分數偏高；與吳亦偉合唱亦有意見指未完全達到預期。但大部分觀眾都覺得因為評審偏心，蔡宓婕就算廣東話唱腔一直存在缺撼，仍有機會殺進決賽7強。
蔡宓婕Instagram
想追蹤蔡宓婕的近況，可瀏覽其公開Instagram：@tsaimimi_sacco
蔡宓婕唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，蔡宓婕與連詩雅合唱《只要和你在一起》的官方片段：
蔡宓婕Mimi參賽履歷：
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