51歲蔡少芬騷魔音唱《我恨我痴心》影片瘋傳 網民爆笑：我聽到「折壽命運」
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內地宮鬥神劇《甄嬛傳》播畢13年，至今仍然受到觀眾的喜愛，其中「皇后」蔡少芬更憑此劇再爆紅。早在1月，蔡少芬出席澳門晚會時，高歌一曲《我恨我痴心》表演在網上瘋傳，其魔音唱功意外吸引網民關注！
蔡少芬大騷魔音唱功《我恨我痴心》
51歲蔡少芬1月11日在澳門舉行了「甄嬛愛不停——甄嬛傳小主節晚會」，出席演員還包括孫儷、陳建斌、李東學及蔣欣等。蔡少芬提到自己與孫儷及蔣欣已有兩三年未見面，表示「疫情時曾經相聚，其他演員之前在節目上碰頭，而導演鄭曉龍則已經13年沒有見面了」。
網民震驚：我聽到「折壽命運」
在晚會上，蔡少芬獻唱了《我恨我痴心》和《大風吹》，至於蔡少芬大騷歌喉嘅影片在網上瘋傳，網民不禁表示：「你可以唔聽, 但一定要 SEND 俾朋友聽」、「硬係覺得佢講廣東話係有口音。」、「我聽到『折壽命運』」、「陶大宇都得你都一定得」，亦有人笑指佢嘅打扮撞樣向佐！
被批災難表現蔡少芬咁解釋
不過，蔡少芬原來是抱病上陣，透露聖誕節時與老公張晉及子女到哈爾濱旅行，回港後因子女開學而發燒病倒，體溫高達40度，並感到發冷。她表示：「病我唔驚，唔死就得，但今次晚會好難得，所以我好驚。第一，我驚傳染畀其他同事；第二，今次要唱歌、跳舞需要體力，真的很擔心病倒缺席，錯過這個難能可貴的晚上。」蔡少芬強調，非常想和大家一起享受舞台，再次感受相聚的時刻。
圖片來源：微博圖片、網上圖片、Facebook圖片資料或影片來源：原文刊於新假期