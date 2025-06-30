風華背後｜蔡少芬朱茵孖住演女一 黃宗澤興奮官宣海報豪華陣容曝光
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《風華背後》這部劇集一直受到觀眾的熱烈期待，早前有消息指出蔡少芬將會回歸無綫，與朱茵共同擔任女主角。不過，直到今年二月，蔡少芬透過經理人表示，該劇的拍攝計劃仍在延期中，尚未確定她是否會參與其中。然而，就在本月23日，黃宗澤在微博上分享了《風華背後》的最新宣傳海報，海報中清楚展示了包括汪明荃、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衛和鄭希怡等豪華陣容。
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黃宗澤官宣新海報掀熱議
黃宗澤23日在微博上的發文中充滿激情，他寫道：「風華背後官宣概念海報，當金錢與慾望膨脹，家，化作華麗「鬥獸場」。」這部劇由邵氏與優酷聯合製作，以兩姊妹的繼承之戰為主題。目前，該劇的正式開鏡日期尚未官方宣布，但蔡少芬的粉絲們無疑對此充滿期待。
好姊妹檔終於成真
蔡少芬與朱茵的友誼在演藝圈中一直被傳為佳話，兩人多年來私下感情深厚，經常在社交媒體互動。今次能夠在《風華背後》中攜手演出，對於兩人和劇迷來說都是一個驚喜。劇集以姊妹繼承之戰為主題，海報上寫著：「姐妹是上天送給你一生的夥伴，也是上天送給你一生的敵人。」這個設定正好讓兩位好友在戲中展現不同層面的演技。
蔡少芬隔8年回巢意義重大
蔡少芬上一次拍攝TVB劇集已經是2017年的《老表，畢業喇！》，今次回歸對她個人和TVB都別具意義。作為曾經的視后和收視福將，蔡少芬的回歸無疑為劇集增添不少話題性和收視保證。而《風華背後》由邵氏與優酷合拍，集合了多位實力派演員，加上蔡少芬與朱茵的好姊妹檔組合，令劇迷對這部劇的期待度達到頂點。
圖片來源：優酷、微博@蔡少芬、微博@黃宗澤、微博@邵氏兄弟電影資料或影片來源：原文刊於新假期