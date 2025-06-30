風華背後｜蔡少芬朱茵孖住演女一 黃宗澤興奮官宣海報豪華陣容曝光

《風華背後》這部劇集一直受到觀眾的熱烈期待，早前有消息指出蔡少芬將會回歸無綫，與朱茵共同擔任女主角。不過，直到今年二月，蔡少芬透過經理人表示，該劇的拍攝計劃仍在延期中，尚未確定她是否會參與其中。然而，就在本月23日，黃宗澤在微博上分享了《風華背後》的最新宣傳海報，海報中清楚展示了包括汪明荃、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衛和鄭希怡等豪華陣容。