蔡思貝首開腔回應陪笑冧老闆爭議 親揭簽約星女郎最新進展 星爺一句話成焦點

蔡思貝於本月25日現身會展，親自交代參演周星馳《功夫女足》進度及早前捲入陪笑冧老闆爭議。她除怒轟內地偷票房事件外，更首度披露與星爺傾談簽約成為星女郎最新進展。這位獲星爺欽點最神似李小龍女星大方公開與客人交際內情！