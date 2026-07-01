蔡思貝首開腔回應陪笑冧老闆爭議 親揭簽約星女郎最新進展 星爺一句話成焦點
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蔡思貝於本月25日現身會展，親自交代參演周星馳《功夫女足》進度及早前捲入陪笑冧老闆爭議。她除怒轟內地偷票房事件外，更首度披露與星爺傾談簽約成為星女郎最新進展。這位獲星爺欽點最神似李小龍女星大方公開與客人交際內情！
蔡思貝現身會展回應功夫女足巨額票房
蔡思貝於本月25日出席會展舉行的山口裕子簽名會，由周星馳執導電影《功夫女足》目前累積票房高達1,800,000,000並持續攀升，她在戲中飾演「孖八」一角備受關注。她透露早前自薦參與面試後一直未有回音，為此苦練功夫長達一至兩年，最終成功獲得演出機會。早前在內地宣傳期間，周星馳公開稱讚她是最似李小龍演員，令她深感意外。
蔡思貝親自回應陪笑狂冧老闆與偷票房
面對早前被指陪笑狂冧老闆爭議，蔡思貝坦言毋須刻意避忌。她表示「就算我和客人對接都要知道細節聊天很正常」，強調自己做事光明正大，只為做好本份。對於《功夫女足》在內地遭遇偷票房，她直言感到不忿，並呼籲「大家盡量買飛時候睇清楚公平啲入返相應票房」。被問及會否正式簽約成為星女郎，她透露雙方仍在洽談合作細節。
蔡思貝為演活孖八每日對著李小龍傾偈
為了將《功夫女足》角色發揮到極致，蔡思貝在拍攝期間幾乎進入忘我境界。她提到拍攝期間特意在酒店房間擺放一隻李小龍公仔，並透露「每日返工放工都會同嗰隻公仔傾偈」。由於李小龍是周星馳偶像，她深知導演將這份情懷投射在角色身上，因此卯足全力捕捉神髓。她坦言非常期待電影開拍第二集，期望角色能繼續為觀眾帶來歡樂。
網民對蔡思貝獲星爺力讚表現評價兩極
事件曝光後迅速引起廣泛討論，網上評論呈現兩極化現象。有支持者對她的演出給予肯定，留言表示「其實她也是很不錯願她繼續發光發熱下去吧」，並認為她在喜劇節奏上交出亮眼成績。另一方面，亦有部分網民對讚賞持懷疑態度，留下「是咪身型似李小龍」、「過氣男人婆」及「女人似李小龍」等批評聲音，甚至有人質疑讚美背後帶有反諷意味。
圖片來源：《功夫女足》劇照、IG@sisleychoi、微博@電影功夫女足資料或影片來源：原文刊於新假期