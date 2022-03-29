蔡思貝

蔡思貝入行9年傳足16段戀情 盤點「人肉發電機」每一位過客

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東方新地

蔡思貝近日有指狠飛拍拖2年的胡鴻鈞，搭上娛樂公司猛料高層，仲有機會獲落重本捧紅，令演藝事業更上一層樓。而事實上蔡思貝多年來桃花不斷，曾被封為「人肉發電機」，加上近日的胡鴻鈞及娛樂公司高層，入行9年已傳過多達16段緋聞，當中不乏人夫及當家小生，但最終承認的戀情只有2個。

蔡思貝已正式提出分手

據傳媒的報道，蔡思貝與胡鴻鈞玩足兩年幾的地下情已正式結束，不少無綫中人亦收到風，有傳蔡思貝提出分手的原因是有她已另結新歡，而新歡更非常猛料，是大型娛樂公司高層，蔡思貝向來急功近利，而新歡對女方的演藝事業有幫助，蔡思貝當然識得揀。

蔡思貝 蔡思貝為上位放棄胡鴻鈞，有傳搭上猛料娛樂公司高層。
蔡思貝為上位放棄胡鴻鈞，有傳搭上猛料娛樂公司高層。（圖片來源：[email protected]
蔡思貝 蔡思貝近年急速上位，已是無綫視后級花旦。
蔡思貝近年急速上位，已是無綫視后級花旦。（圖片來源：[email protected]
蔡思貝 前年胡鴻鈞被本刊影到駕車送蔡思貝返回位於北角的寓所，蔡思貝一落車就細心為胡鴻鈞倒消毒洗手液。
蔡思貝與胡鴻鈞玩足兩年幾的地下情已正式結束。（圖片來源：東方新地圖片）

細數蔡思貝14段豐厚感情史

蔡思貝被封為 「緋聞女王」 並非浪得虛名，多年來與不少男演員傳出過緋聞，包括張振朗、胡鴻鈞、余德丞、仍未結婚的洪永城及已為人夫的王浩信等，曾被網民稱為「姣精」、「人肉發電機」等，形象負面，一齊回顧蔡思貝14段豐富感情史。

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蔡思貝2013參選港姐入行，入行9年已傳過多達14段緋聞。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

德藉男友

蔡思貝入行前曾在德國生活，因在當地遇上交通意外，而結識了德籍男友。到後來蔡思貝當選港姐，德籍男都有飛來港陪女友，但思貝在節目中透露，因為男方到港後無人無物，又與思貝聚少離多，導致最終分手收場。

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蔡思貝入行前曾在德國生活，因在當地遇上交通意外，而結識了德籍男友。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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後來因聚少離多，最終分手收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

麥秋成

蔡思貝入行多年緋聞不斷，但只承認過2段戀情，其中一段就是與排舞師麥秋成的戀情。2014年當時入行一年的蔡思貝同排舞師麥秋成熱戀，不過有指因為蔡思貝與太多男星過從甚密，男方失望提分手，男方其後更用英文出 po，意有所指稱「不要再讓人浪費自己時間」。

蔡思貝入行後只承認過2段戀情，其中一段就是與排舞師麥秋成拍拖。
蔡思貝入行後只承認過2段戀情，其中一段就是與排舞師麥秋成拍拖。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝 麥秋成近年與楊怡結婚兼升呢做爸爸，一家三口幸福滿滿。
麥秋成近年與湯怡結婚兼升呢做埋爸爸，一家三口幸福滿滿。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

鄭俊弘

2014年初出道的蔡思貝好快就有拍劇機會，與鄭俊弘合作《八卦神探》飾演情侶因而鬧出緋聞，二人曾以熒幕情侶姿態合作拍攝廣告，又被拍到結伴看演唱會，不過當時鄭俊弘已有正印女友姜麗文。

2014年初出道的蔡思貝與鄭俊弘合作《八卦神探》而鬧出緋聞。
2014年初出道的蔡思貝與鄭俊弘合作《八卦神探》而鬧出緋聞。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝 二人曾以熒幕情侶姿態合作拍攝廣告。
二人曾以熒幕情侶姿態出現。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

羅子溢（羅仲謙）

2015年蔡思貝同羅子溢合拍《衝線》過從甚密，有指她十分主動，無懼男方個當家花旦正印楊怡，積極約食飯又當眾為男方扣皮帶，有指嬲到楊怡親自落片場監場。

2015年蔡思貝被指與羅子溢過從甚密，無懼男方個當家花旦正印楊怡，積極約食飯又當眾為男方扣皮帶。
2015年蔡思貝被指與羅子溢過從甚密，無懼男方個當家花旦正印楊怡，積極約食飯又當眾為男方扣皮帶。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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有指當時嬲到楊怡親自落片場監場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

溫家偉

蔡思貝拍攝《衝線》時交友甚廣，除了羅子溢外，與同聲同氣的溫家偉（大隻仔）攬頭攬頸，更毫不避忌公然在社交平台大晒曖昧親密照。

蔡思貝毫不避忌與大隻仔在社交平台大晒曖昧親密照。
蔡思貝毫不避忌與大隻仔在社交平台大晒曖昧親密照。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝 關係密切。
二人關係密切。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

陳展鵬

2015年本刊拍到蔡思貝與陳展鵬結伴到九龍城修車，二人舉止親密，其後更同車返回男方住所。事後蔡思貝聲稱因為陳展鵬好人，介紹修車車房給她，並且順路載她一起回電視城。

2015年本刊拍到蔡思貝與陳展鵬結伴到九龍城修車，二人舉止親密。
2015年本刊拍到蔡思貝與陳展鵬結伴到九龍城修車，二人舉止親密。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝 其後更結伴返回男方住所。
其後更結伴返回男方住所。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

洪永城

2016年，洪永城仲同唐詩詠拍緊拖之際，蔡思貝被本刊影到單獨相約洪永城陪跑，更即時傳出緋聞，雖然當時唐詩詠大方回應指不介意，認為跑步好正常，不過有指由於蔡思貝的介入，成為洪永城和唐詩詠日後分手的導火線。

2016年蔡思貝同洪永城傳緋聞。
2016年蔡思貝同洪永城傳緋聞。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝被本刊影到單獨相約洪永城陪跑
蔡思貝被本刊影到單獨相約洪永城陪跑。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
有指由於蔡思貝的介入，成為洪永城和唐詩詠日後分手的導火線。
有指由於蔡思貝的介入，成為洪永城和唐詩詠日後分手的導火線。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

周志文

2016年間蔡思貝與周志文一齊去台灣拍劇取景，有指蔡思貝主動摸上男方酒店房過夜，雖然周志文承認此事，不過就表示二人係朋友關係。不過之後蔡思貝再被本刊拍到與周志文單獨約會睇戲，完場後更前後腳驅車往男方公屋偷歡18小時！之後周志文接受訪問時亦承認女方曾到他屋企過夜，但指當時還有一大班朋友一起Jam歌。

2016年蔡思貝與周志文一齊去台灣拍劇取景時，有指蔡思貝主動摸上男方酒店房過夜。
2016年蔡思貝與周志文一齊去台灣拍劇取景時，有指蔡思貝主動摸上男方酒店房過夜。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
其後蔡思貝被本刊拍到與周志文單獨約會睇戲，完場後更前後腳驅車往男方公屋偷歡18小時。
其後蔡思貝被本刊拍到與周志文單獨約會睇戲，完場後更前後腳驅車往男方公屋偷歡18小時。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

王浩信

蔡思貝與人夫王浩信2017年因合作《踩過界》而鬧出緋聞最經典，當時有指劇集拍攝到尾聲，劇組相約聚餐打邊爐，席間二人雙雙躲到VIP房兼反鎖房門，就算有人拍門亦唔理，前後消失十幾分鐘，傳聞傳遍電視城。其後王浩信再被拍到開車往女方香閨私會，但男方澄清見面只屬朋友聚會，到後來二人分手收場，有指蔡思貝愛得太深曾經為男方自殘。到近年有指王浩信老婆陳自瑤與蔡思貝誓不兩立，曾發半公開通牒拒絕同場。

蔡思貝與人夫王浩信2017年因合作《踩過界》而鬧出緋聞。
蔡思貝與人夫王浩信2017年因合作《踩過界》而鬧出緋聞。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝 王浩信更被拍到開車往女方香閨私會。
王浩信更被拍到開車往女方香閨私會。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

張振朗

同樣是拍《踩過界》，蔡思貝與張振朗傳出緋聞，有指她不理男方有正印陳芷尤，主動放生電照樣挨身挨勢。更被拍到有沙入眼向男方撒嬌，讓對方吹走眼中沙粒，舉止非常親密。

蔡思貝與張振朗拍《踩過界》傳出緋聞，有指她不理男方有正印陳芷尤，主動放生電。
蔡思貝與張振朗拍《踩過界》傳出緋聞，有指她不理男方有正印陳芷尤，主動放生電。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝更被拍到有沙入眼向男方撒嬌，讓對方吹走眼中沙粒。
蔡思貝更被拍到有沙入眼向男方撒嬌，讓對方吹走眼中沙粒。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

徐肇平

異性緣極旺的蔡思貝曾被指與黃淑儀兒子徐肇平過從甚密，被本刊拍得男方主動到片場探班，二人更忽然消失成粒鐘。之後兩人私下仍約會食飯，關係密切。

異性緣極旺的蔡思貝曾被指與黃淑儀兒子徐肇平過從甚密。
異性緣極旺的蔡思貝曾被指與黃淑儀兒子徐肇平過從甚密。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝 徐肇平曾被本刊拍得主動到片場探女方班，二人更忽然消失成粒鐘。
徐肇平曾被本刊拍得主動到片場探女方班，二人更忽然消失成粒鐘。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

余德丞

蔡思貝跟余德丞因為拍攝旅遊節目而成為好友，年紀相近外形亦相襯，因而傳出緋聞。余德丞早前因踢波期間突然暈倒而被送往瑪麗醫院ICU，蔡思貝第一時間趕到醫院了解，關係不言而喻。

蔡思貝跟余德丞因為拍攝旅遊節目而成為好友。
蔡思貝跟余德丞因為拍攝旅遊節目而成為好友。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝 二人年紀相近外形亦相襯。
二人年紀相近外形亦相襯。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
余德丞早前因踢波期間突然暈倒被送往瑪麗醫院ICU，蔡思貝第一時間趕到醫院了解。
余德丞早前因踢波期間突然暈倒被送往瑪麗醫院ICU，蔡思貝第一時間趕到醫院了解。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

胡鴻鈞

蔡思貝與胡鴻鈞（Hubert）被指秘戀2年多，熱戀期更十日之內約會三次。男方亦不時充當女友司機管接管送，更將胞姐名下靚車給思貝任用，而女方也不時現身Hubert的家庭聚會。

蔡思貝與胡鴻鈞Hubert）被指秘戀2年多。
蔡思貝與胡鴻鈞（Hubert）被指秘戀2年多。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡思貝 胡鴻鈞亦不時充當女方司機管接管送。
胡鴻鈞亦不時充當女方司機管接管送。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

才俊Sam

2021年與胡鴻鈞拍緊拖的蔡思貝被指一腳踏兩船，疑搭上洗米華拍檔Sam。有指蔡思貝拍廣告時被男方睇中，於是展開銀彈攻勢力追。蔡思貝亦隨即忽然富貴，大晒名牌手袋，更從北角舊居進駐西貢匡湖居獨立屋，瞬間富貴逼人！而同時她亦公開將胡鴻鈞「降呢」做朋友。

2021年與胡鴻鈞拍緊拖的蔡思貝被指一腳踏兩船，疑搭上洗米華拍檔Sam。
2021年與胡鴻鈞拍緊拖的蔡思貝被指一腳踏兩船，疑搭上洗米華拍檔Sam。（圖片來源：[email protected]

圖片來源：[email protected]、新傳媒圖片庫、[email protected]

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