蔡思貝入行9年傳足16段戀情 盤點「人肉發電機」每一位過客
蔡思貝已正式提出分手
據傳媒的報道，蔡思貝與胡鴻鈞玩足兩年幾的地下情已正式結束，不少無綫中人亦收到風，有傳蔡思貝提出分手的原因是有她已另結新歡，而新歡更非常猛料，是大型娛樂公司高層，蔡思貝向來急功近利，而新歡對女方的演藝事業有幫助，蔡思貝當然識得揀。
細數蔡思貝14段豐厚感情史
蔡思貝被封為 「緋聞女王」 並非浪得虛名，多年來與不少男演員傳出過緋聞，包括張振朗、胡鴻鈞、余德丞、仍未結婚的洪永城及已為人夫的王浩信等，曾被網民稱為「姣精」、「人肉發電機」等，形象負面，一齊回顧蔡思貝14段豐富感情史。
德藉男友
蔡思貝入行前曾在德國生活，因在當地遇上交通意外，而結識了德籍男友。到後來蔡思貝當選港姐，德籍男都有飛來港陪女友，但思貝在節目中透露，因為男方到港後無人無物，又與思貝聚少離多，導致最終分手收場。
麥秋成
蔡思貝入行多年緋聞不斷，但只承認過2段戀情，其中一段就是與排舞師麥秋成的戀情。2014年當時入行一年的蔡思貝同排舞師麥秋成熱戀，不過有指因為蔡思貝與太多男星過從甚密，男方失望提分手，男方其後更用英文出 po，意有所指稱「不要再讓人浪費自己時間」。
鄭俊弘
2014年初出道的蔡思貝好快就有拍劇機會，與鄭俊弘合作《八卦神探》飾演情侶因而鬧出緋聞，二人曾以熒幕情侶姿態合作拍攝廣告，又被拍到結伴看演唱會，不過當時鄭俊弘已有正印女友姜麗文。
羅子溢（羅仲謙）
2015年蔡思貝同羅子溢合拍《衝線》過從甚密，有指她十分主動，無懼男方個當家花旦正印楊怡，積極約食飯又當眾為男方扣皮帶，有指嬲到楊怡親自落片場監場。
溫家偉
蔡思貝拍攝《衝線》時交友甚廣，除了羅子溢外，與同聲同氣的溫家偉（大隻仔）攬頭攬頸，更毫不避忌公然在社交平台大晒曖昧親密照。
陳展鵬
2015年本刊拍到蔡思貝與陳展鵬結伴到九龍城修車，二人舉止親密，其後更同車返回男方住所。事後蔡思貝聲稱因為陳展鵬好人，介紹修車車房給她，並且順路載她一起回電視城。
洪永城
2016年，洪永城仲同唐詩詠拍緊拖之際，蔡思貝被本刊影到單獨相約洪永城陪跑，更即時傳出緋聞，雖然當時唐詩詠大方回應指不介意，認為跑步好正常，不過有指由於蔡思貝的介入，成為洪永城和唐詩詠日後分手的導火線。
周志文
2016年間蔡思貝與周志文一齊去台灣拍劇取景，有指蔡思貝主動摸上男方酒店房過夜，雖然周志文承認此事，不過就表示二人係朋友關係。不過之後蔡思貝再被本刊拍到與周志文單獨約會睇戲，完場後更前後腳驅車往男方公屋偷歡18小時！之後周志文接受訪問時亦承認女方曾到他屋企過夜，但指當時還有一大班朋友一起Jam歌。
王浩信
蔡思貝與人夫王浩信2017年因合作《踩過界》而鬧出緋聞最經典，當時有指劇集拍攝到尾聲，劇組相約聚餐打邊爐，席間二人雙雙躲到VIP房兼反鎖房門，就算有人拍門亦唔理，前後消失十幾分鐘，傳聞傳遍電視城。其後王浩信再被拍到開車往女方香閨私會，但男方澄清見面只屬朋友聚會，到後來二人分手收場，有指蔡思貝愛得太深曾經為男方自殘。到近年有指王浩信老婆陳自瑤與蔡思貝誓不兩立，曾發半公開通牒拒絕同場。
張振朗
同樣是拍《踩過界》，蔡思貝與張振朗傳出緋聞，有指她不理男方有正印陳芷尤，主動放生電照樣挨身挨勢。更被拍到有沙入眼向男方撒嬌，讓對方吹走眼中沙粒，舉止非常親密。
徐肇平
異性緣極旺的蔡思貝曾被指與黃淑儀兒子徐肇平過從甚密，被本刊拍得男方主動到片場探班，二人更忽然消失成粒鐘。之後兩人私下仍約會食飯，關係密切。
余德丞
蔡思貝跟余德丞因為拍攝旅遊節目而成為好友，年紀相近外形亦相襯，因而傳出緋聞。余德丞早前因踢波期間突然暈倒而被送往瑪麗醫院ICU，蔡思貝第一時間趕到醫院了解，關係不言而喻。
胡鴻鈞
蔡思貝與胡鴻鈞（Hubert）被指秘戀2年多，熱戀期更十日之內約會三次。男方亦不時充當女友司機管接管送，更將胞姐名下靚車給思貝任用，而女方也不時現身Hubert的家庭聚會。
才俊Sam
2021年與胡鴻鈞拍緊拖的蔡思貝被指一腳踏兩船，疑搭上洗米華拍檔Sam。有指蔡思貝拍廣告時被男方睇中，於是展開銀彈攻勢力追。蔡思貝亦隨即忽然富貴，大晒名牌手袋，更從北角舊居進駐西貢匡湖居獨立屋，瞬間富貴逼人！而同時她亦公開將胡鴻鈞「降呢」做朋友。