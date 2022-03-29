蔡思貝入行9年傳足16段戀情 盤點「人肉發電機」每一位過客

蔡思貝近日有指狠飛拍拖2年的胡鴻鈞，搭上娛樂公司猛料高層，仲有機會獲落重本捧紅，令演藝事業更上一層樓。而事實上蔡思貝多年來桃花不斷，曾被封為「人肉發電機」，加上近日的胡鴻鈞及娛樂公司高層，入行9年已傳過多達16段緋聞，當中不乏人夫及當家小生，但最終承認的戀情只有2個。