蔡思貝離巢TVB身價暴漲 曾志偉出面硬撼周星馳 一句話疑洩最終決定
廣告
蔡思貝今年3月宣布離開效力13年的TVB後，隨即成為娛樂圈各大勢力爭相招攬的對象。曾志偉卸任TVB總經理後成立全新製作公司，第一時間向她伸出橄欖枝，而周星馳同樣對這位在《功夫女足》中表現亮眼的視后虎視眈眈，兩大陣營的角力令蔡思貝的去向成為圈中最受關注的懸念。
曾志偉卸任後火速成立新公司展開多線佈局
曾志偉離開TVB後並未真正退休，反而迅速成立全新製作公司，首個項目便是與《寒戰》導演陸劍青合作的懸疑劇《狩謊》，陣容更請來影后袁詠儀及內地人氣演員成毅加盟，開鏡儀式即將舉行。與此同時，曾志偉積極向多位離巢TVB的藝人招手，包括蔡思貝、苟芸慧、朱智賢、劉溫馨及張頴康等，均成為他心目中的理想人選。據悉其新公司未來還規劃進軍電影、大型綜藝及音樂會等領域，野心勃勃要打造全方位娛樂企業。
蔡思貝公開表態有意與周星馳再度合作
面對曾志偉與周星馳兩大陣營的競逐，蔡思貝目前尚未有定案。她在公開活動中透露已有多部電影及舞台劇正在洽談中，亦不排除成立自家公司的可能性。值得留意的是，蔡思貝曾在周星馳生日時於社交平台留言：「你加油你努力但最重要身體健康！生日快樂導演！功夫女足。」她更坦言特別希望在電影方面有所發展，對與周星馳再度合作表現出濃厚興趣，似乎已透露出心中傾向。
曾志偉離巢後仍與TVB圈中人保持密切往來
曾志偉雖然已離開TVB管理層，但其人脈網絡依然深厚。他近日頻頻與舊日藝人聚餐重聚，即使在前同事的生日派對上亦不缺席，可見其在圈中的影響力不容小覷。在TVB任職期間，曾志偉曾一手提攜不少新人，如今成立新公司後更加積極拓展人才庫，目標是將過去累積的資源與人脈轉化為全新的商業版圖。
網民熱議蔡思貝身價暴漲直言揀邊邊都唔蝕
消息傳出後，網民紛紛熱議蔡思貝的「搶手」程度。有網民留言表示：「離開TVB反而身價暴漲，早走早着。」亦有人分析指：「跟周星馳拍戲可以衝國際市場，跟曾志偉就穩陣有劇拍，點揀都唔蝕。」不過亦有網民認為蔡思貝應該趁勢自立門戶，「依家咁多人爭，正正係開自己公司最好時機。」目前各方仍在角力當中，蔡思貝最終花落誰家仍是未知之數。
資料或影片來源：原文刊於新假期