蔡思貝離巢TVB身價暴漲 曾志偉出面硬撼周星馳 一句話疑洩最終決定

蔡思貝今年3月宣布離開效力13年的TVB後，隨即成為娛樂圈各大勢力爭相招攬的對象。曾志偉卸任TVB總經理後成立全新製作公司，第一時間向她伸出橄欖枝，而周星馳同樣對這位在《功夫女足》中表現亮眼的視后虎視眈眈，兩大陣營的角力令蔡思貝的去向成為圈中最受關注的懸念。