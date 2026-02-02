《女神》CP北上開騷狂放閃 蔡思貝孤身現身超大對比 網民直呼「好淒涼」

蔡思貝昨晚（1日）聯同《女神配對計劃》兩對人氣CP葉蒨文、曾展望（GM）、羅毓儀、林俊其於廣州舉行《Share Me Your Love》音樂會，兩對情侶檔甜蜜同框，反觀全晚孤身上陣的蔡思貝，站在CP包圍圈中形成強烈反差，畫面落差之大，連網民都忍不住表示「好淒涼」。