《女神》CP北上開騷狂放閃 蔡思貝孤身現身超大對比 網民直呼「好淒涼」
蔡思貝孤身上陣 人氣不及兩對CP
音樂會一開始就出現了意想不到的狀況，全場觀眾興奮地高呼「GM」和「Sophie」的名字，期待兩對熱門CP率先出場。然而，率先登台的卻是蔡思貝，現場氣氛頓時變得有些尷尬。儘管如此，蔡思貝依然保持專業態度，一身仙氣打扮獲得不少掌聲，並獻唱了陳百強的《戀愛預告》、林曉培的《心動》和林子祥的《分分鐘需要你》等經典情歌，展現出不俗的歌唱實力。
兩對CP台上放閃蔡思貝成單身代表
音樂會進行期間，兩對CP的甜蜜互動成為全場焦點。羅毓儀與林俊其獻唱時，林俊其突襲親吻女友額頭，當粉絲高呼影不到相時，他們再次親嘴滿足觀眾要求。曾展望和葉蒨文同樣在觀眾要求下甜蜜親嘴，將現場氣氛推至高峰。然而，這些放閃場面卻讓獨自一人的蔡思貝顯得格外孤單，網民紛紛留言表示「蔡思貝好淒涼，得佢自己單身一人」，形容她在兩對CP的襯托下更顯落寞。
蔡思貝歌聲獲讚可進軍樂壇
儘管現場出現尷尬情況，蔡思貝的表現卻獲得不少好評。她選唱的多首甜蜜歌曲包括《分分鐘需要你》、《戀愛預告》等經典作品，歌聲表現非常不俗，展現出紮實的唱功基礎。現場亦有很多應援花牌支持，證明她擁有一定的粉絲基礎。事後更有網民大讚她的歌唱實力，認為她可以向樂壇發展，為她的音樂才華給予正面評價。
網民熱議音樂會話題不斷
這場音樂會在網上引發熱烈討論，網民對於開場的尷尬場面和蔡思貝的「單身」處境議論紛紛。有網民留言「全場叫GM同Sophie，結果係蔡思貝出嚟，真係有啲尷尬」，亦有人表示「兩對CP不停放閃，蔡思貝一個人真係好淒涼」。不過，也有支持者為蔡思貝的歌唱實力護航，認為「佢唱歌真係好好聽，可以出碟啦」，顯示這場音樂會雖然有尷尬時刻，但也為蔡思貝帶來不少正面回響。
《Share Me Your Love》音樂會完整歌單：
1）蔡思貝－戀愛預告（原唱：陳百強）
2）羅毓儀－小幸運（原唱：田馥甄）
3）羅毓儀－第志願（原唱：雷深如）
4）林俊其－森林（原唱：MR）
5）羅毓儀－日落時
6）林俊其－千千闋歌（原唱：陳慧嫻）
7）羅毓儀、林俊其－女神之翼
8）蔡思貝－心動（原唱：林曉培）
9）曾展望－無賴（原唱：鄭中基）
10）葉蒨文－為你鍾情（原唱：張國榮）
11）曾展望－如果時間來到（原唱：林）
12）葉蒨文－就算世界無童話（原唱：衛蘭）
13）曾展望－三生有幸（原唱：鄭中基）
14）葉蒨文－女神戀愛惱（原唱：戴祖儀）
15）葉蒨文、曾展望－因為愛情（原唱：陳奕迅、王菲）
16）蔡思貝－分分鐘需要你（原唱：林子祥）
17）五人合唱－樂年年