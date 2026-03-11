「失寵視后」蔡思貝強調「靠自己」親自做一事 疑離巢冇工開引熱議
近日「失寵視后」蔡思貝再度成為話題焦點，因為她的個人資料突然從TVB官網上消失，引起外界對她可能離巢的強烈揣測。就在傳聞甚囂塵上之際，蔡思貝卻選擇保持沉默，未有對離巢傳聞作出任何回應，反而透過社交平台展現出「女漢子」的一面。她親自動手拆解及安裝傢具的舉動，配上「靠自己」的暗示性訊息，令人不禁聯想到她現時的處境和心境。
蔡思貝親自動手拆傢具展現女漢子本色
蔡思貝在社交平台分享了一段親自拆解網購傢具防護木架的影片，她手持小槌與鑿子，熟練地背起「工具包」，幾下敲擊便成功完成拆卸工作。她形容這批傢具為「又愛又恨」的網購品，並以實際行動彰顯女性的力量、獨立和自信。蔡思貝表示過去這類體力活多由他人代勞，但今年婦女節她決定挑戰自我，展示女性也能輕鬆應對這些工作。完成拆卸後，她還進一步嘗試安裝這批傢具，並順利完成整個過程，展現出不凡的動手能力。
蔡思貝留言 願幫助單身女士承接工程
在分享影片的同時，蔡思貝留下了耐人尋味的留言，她寫道「I am strong I think」，並詢問網民平時靠什麼「武器」才能拆得開這些傢具。最引人注目的是，她在留言末段寫上「繼續承接工程（單身女士only）」這番話配合她親自動手做家務的行為，似乎在向外界傳達「靠自己」的訊息。
蔡思貝過往多次展現獨立自主態度
其實這已非蔡思貝首次展露「女漢子」的一面，早前她便曾分享過自行更換廁所板的影片，用行動詮釋獨立自主的生活態度。從更換廁所板到拆解安裝傢具，蔡思貝一直透過這些日常生活片段，展現出她不依賴他人、凡事親力親為的性格特質。
網民熱議蔡思貝離巢傳聞與獨立宣言
網民對蔡思貝的舉動反應熱烈，不少人認為她在暗示「靠自己」的決心。有網民留言表示「佢真係好獨立，咩都自己嚟」，亦有人猜測「係咪暗示緊離開TVB要靠自己」。部分網民則讚賞她的動手能力，認為「現代女性就應該咁樣獨立」。
圖片來源：IG@sisleychoi、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期