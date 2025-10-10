蔡景行扮Captain Cool夢想成真｜掉低嘉姐勇闖山東 轉頭搭訕上海姑娘慘食檸檬？

TVB Plus全新旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》中，主持蔡景行（行仔）最新一集突然Captain Cool上身，模仿《衝上雲霄》機長廣播，場面極度爆笑！佢唔單止獲越南船長大讚「好Real」，更夢想成真當上一日船長。點知下一秒佢就掉低嘉姐，夥拍馮皓揚（羊羊）獨闖山東，一落車更急不及待向上海姑娘搭訕，究竟佢最終能否如願以償？