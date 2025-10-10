蔡景行扮Captain Cool夢想成真｜掉低嘉姐勇闖山東 轉頭搭訕上海姑娘慘食檸檬？
TVB Plus全新旅遊節目《獨嘉瞓過界指南》中，主持蔡景行（行仔）最新一集突然Captain Cool上身，模仿《衝上雲霄》機長廣播，場面極度爆笑！佢唔單止獲越南船長大讚「好Real」，更夢想成真當上一日船長。點知下一秒佢就掉低嘉姐，夥拍馮皓揚（羊羊）獨闖山東，一落車更急不及待向上海姑娘搭訕，究竟佢最終能否如願以償？
蔡景行下龍灣秒變Captain Cool 越南船長都讚好Real
在昨晚播出的越南之旅最後一集，行仔、羊羊及嘉姐一行三人坐船暢遊下龍灣，期間行仔突然《衝上雲霄》Captain Cool上身，拿起廣播咪維肖維妙地模仿機長廣播，雖然內容聽不清楚，但語氣同音效都模仿得十足，連嘉姐都忍不住大讚「好 real」。旁邊的越南船長雖然唔識廣東話，但亦被行仔的表演逗得會心微笑，更興奮地讓出船長之位，讓行仔一嘗駕駛滋味。行仔事後興奮表示自己是《衝上雲霄》粉絲，坦言夢想就是成為機師或船長，今次可謂夢想成真：「好鍾意睇，所以一直以來嘅夢想係做飛機師或者船長，呢一類操縱大型交通工具嘅人，今次終於夢想成真。」
嘉姐放生兩男獨闖山東 蔡景行羊羊搭高鐵瞓軟卧
結束越南行程後，嘉姐認為時機成熟，決定「放生」兩位年輕人，讓行仔同羊羊獨自坐高鐵勇闖山東威海。二人由香港出發，首次體驗可供睡覺的高鐵軟卧車廂，更到餐卡享用梅菜扣肉飯，完全貫徹節目「空間換取時間」的慳錢旅遊精神。畫面所見，二人跟嘉姐道別時交足戲，似乎對接下來的「甩難」之旅感到非常期待，而這趟旅程亦成為考驗他們獨立能力的開始，未知無皇管的他們會闖出甚麼禍呢？
蔡景行上海轉車心急撩妹 藉問路搭訕上海姑娘
當高鐵抵達上海準備轉車時，行仔似乎已按捺不住，決定要發揮港男魅力。他一落車便急不及待尋找目標，打算藉著問路向一位上海姑娘搭訕溝通。從節目預告的畫面可見，行仔一臉自信地走向對方，未知這次突如其來的搭訕，會否成功為他打開溝通大門，抑或會慘食檸檬尷尬收場？這段充滿未知數的互動，就要留待今晚節目播出時揭曉了。
