40歲前TVB小生4000尺辦公室曝光 擁巨型露台 生意失敗靠1招翻身

現年40歲前TVB小生蔡淇俊2014年離開大台後，選擇北上尋夢，嘗試過開設米線店、火鍋店，甚至街頭賣雞腳，但執笠告終，讓他一度背負沉重經濟壓力。近日，他在社交平台公開自己超過4000平方呎的辦公室，讓外界一窺「鹹魚翻生」新生活！