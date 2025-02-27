40歲前TVB小生4000尺辦公室曝光 擁巨型露台 生意失敗靠1招翻身
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現年40歲前TVB小生蔡淇俊2014年離開大台後，選擇北上尋夢，嘗試過開設米線店、火鍋店，甚至街頭賣雞腳，但執笠告終，讓他一度背負沉重經濟壓力。近日，他在社交平台公開自己超過4000平方呎的辦公室，讓外界一窺「鹹魚翻生」新生活！
蔡淇俊直播帶貨有聲有色 4000尺辦公空間曝光
蔡淇俊近年反而轉型做網紅，直播帶貨有聲有色，並開設一家新公司，成功翻身。他新開設辦公室不僅寬敞，更擁有令人羨慕的設施。這個超過4000平方呎的空間，每月租金加水電費等約25,000人民幣，擁有一個巨大的露台，可以俯瞰迷人的城市景觀。辦公室內部裝潢豪華，採用雲石地磚，整體空間明亮且井井有條。蔡淇俊一邊巡視辦公室，一邊與員工互動，展現出良好的工作氛圍。他表示：「我說我一起來就工作你們還不信！」
豪嘆老婆愛心花膠做早餐
影片中，不僅工作環境吸引眼球，他走進一間大房間，坐下來享用由老婆親手準備的花膠早餐。此外，他還親吻了老婆的額頭，認真甜蜜！蔡淇俊作為一名老闆慷慨大方，他曾經帶領員工前往韓國旅行，以答謝他們的辛勤工作。
蔡淇俊老婆身份大曝光！網友：「陳自瑤2.0」
蔡淇俊對於「龍姑娘」的社交媒體帳號點讚並默認其身份，引起網民更深入的探討。他們發現「龍姑孃」所戴的手鏈與蔡淇俊妻子在一段關於愛犬走失爭執的影片中戴的手鏈相同，這進一步確認了她的身份。「龍姑娘」的真名是龍玉婷，她不僅外貌出眾，身材亦相當吸引。她曾在影片中大膽地爆粗鬧蔡淇俊，性格直率又強悍，蔡淇俊也曾形容愛人「粗魯又能幹的」，展現出她的獨特魅力。不少網友紛紛表示：「陳自瑤2.0」、「都是大美人呀」」、「估唔到阿嫂都講粗口」。
蔡淇俊幫「龍姑娘」洗腳 盡展寵妻一面
在另一段影片中，蔡淇俊為「龍姑娘」洗腳，這一行為展示了他對妻子的愛護和尊重，這種溫馨的畫面讓人感受到他們之間的深厚感情，不過在影片上，「龍姑娘」只露腳不露樣。
圖片來源：小紅書圖片、抖音圖片、小紅書@蔡淇俊vin資料或影片來源：原文刊於新假期