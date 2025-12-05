蔡潔《新聞女王2》客串1分鐘｜神還原年輕版夏文汐 網民激讚：簡直神複製！
昨晚（12月4日）播出的台慶劇《新聞女王2》驚現一大彩蛋，向來溫文爾雅的蔡潔，竟以一身型格皮褸造型客串登場，飾演年輕版的夏文汐！短短一分鐘戲份，蔡潔憑銳利眼神及霸氣小動作，完美演繹角色神髓，獲讚「形神俱似」，究竟她是如何做到？
蔡潔昨晚霸氣登場 皮褸Look型爆全場
在昨晚播出的劇情中，蔡潔飾演的年輕版Madam Yuen（夏文汐角色）驚喜現身。她身穿型格皮褸，駕着電單車霸氣登場，表情冷酷，眼神銳利，與平日柔弱形象形成極大反差。劇情交代當時身為攝影記者的她，在採訪現場表現果斷自信，渾身散發出一種既帥氣又柔美的中性魅力。雖然出場時間僅約一分鐘，而且沒有太多對白，但蔡潔單靠眼神和小動作，已成功演繹出角色的霸氣，讓觀眾留下深刻印象。
蔡潔親解神還原秘訣 「我有壓力」
對於要飾演氣場強大的夏文汐年輕版，蔡潔接受訪問時坦言壓力不少，更為此做足功課。她透露事前特地向劇組索取夏文汐已拍攝的片段觀看，以模仿對方的身體語言。蔡潔表示：「因為夏姐姐喺我心目中超有型、有好強嘅霸氣，雖然我只係演佢年青版亦好短篇幅，但我壓力都大，因為其實都幾難對我嚟講。」此外，她更花心思自度細節位，在採訪現場加入關懷小Man姐的小動作，她解釋：「因為我覺得佢收養得Man姐，證明佢都係好善良同錫個女」，希望透過這些細節增加角色的說服力。
網民洗版式激讚蔡潔 「選角一絕！」
蔡潔的演出隨即引發網民熱烈討論，輿論一面倒地給予好評，大讚劇組選角是「神來之筆」。不少網民認為蔡潔與夏文汐不論外型輪廓還是氣質都非常相似，留言洗版激讚：
「這個選角不僅僅是形似，更是神似！」
「二人均屬線條分明的臉型，輪廓大器不失女性柔美，選角一絕。」
「兩人都有一種既帥又美的中性感。」
「出場一分鐘已經好驚艷，完全演活了Madam Yuen年輕時的霸氣！」
