蔡潔《新聞女王2》客串1分鐘｜神還原年輕版夏文汐 網民激讚：簡直神複製！

昨晚（12月4日）播出的台慶劇《新聞女王2》驚現一大彩蛋，向來溫文爾雅的蔡潔，竟以一身型格皮褸造型客串登場，飾演年輕版的夏文汐！短短一分鐘戲份，蔡潔憑銳利眼神及霸氣小動作，完美演繹角色神髓，獲讚「形神俱似」，究竟她是如何做到？