82歲蔡瀾為救老婆「粉身碎骨」 笑談再見黃霑同倪匡最想講：X你老X
蔡瀾 爆粗鬧倪匡、黃霑「走得咁快」
蔡瀾日前坐著輪椅出席他在馬來西亞吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，在座談會上他被現場記者問到如果再見到故友倪匡和黃霑，有甚麼話想對他們說？蔡瀾即時爆粗笑答︰「我X你老X！走得咁快，唔等我一齊！」令全場爆笑，之後再有人問他有否掛住他，蔡瀾只點頭不語。不過有不少網民就猜測蔡瀾這句粗口，其實是送給該位發問的記者。
為救老婆跌倒入院
蔡瀾又透露當日跌傷的經過︰「做人最幸福就係升官、發達、死老婆，三樣嘢我都就快做到，講笑！當然唔想老婆死！呢個老婆真係箍住我條頸，箍咗幾十年。佢已經84歲，佢跌倒，我衝去救佢嘅時候，我自己又跌倒，但佢就過咗喇，我就骨頭斷晒。」據知之後再有新加坡傳媒追問蔡瀾，得知其妻子已因這次跌倒而不幸離世。
靠倪匡一段說話撐過痛苦日子
蔡瀾憶述之前受傷時的情況：「嗰段時間好慘，痛苦，後來我記得倪匡先生一句話：『呢啲痛苦係真嘅痛苦，真嘅痛苦如何克服佢呢？就係食『逼你痛』，1粒唔夠食2粒，當花生食，呢個就會醫你嘅生理痛苦。其他心理痛苦係諗出嚟嘅，如果你唔去諗就冇事！』所以我盡量唔諗。」他又透露現在生活過得幾好，已賣出了物業，套現租住一個臨海的新屋，可以日日看海。
勸年輕人唔好打咁多機
至於被問到對年輕人有何勸告，蔡瀾說︰「年輕人聽日就變老人，好快，所以唔好以年輕人自居。無咩忠告，睇多啲書，學多啲嘢，唔好打咁多遊戲機。」再被問到如果仍然年輕，有什麼行業想做時，蔡潤就以國語回答︰「以前我想做很多事情，但是都來不及了。有一樣東西，像寫書法，我做到了。但有一件事我很想，卻做不到，就是開青樓﹗」
蔡瀾自4月股頸骨跌碎後首度現身！
82歲蔡瀾過往不時社交平台與大家分享近況或食評，不過他於今年3月宣佈身體抱需停更數天，後來4月中再發文表示「跌了一跤，把股頸骨摔碎了」，並需要做手術接受治療。最近網上瘋傳蔡瀾的最新狀況，有馬來西亞網民於美食街「十號胡同」巧遇蔡瀾，從影片可見蔡瀾坐在輪椅上，穿著厚重的衣服，戴上頸巾，臉部消瘦了不少，樣貌看上去比之前蒼老。而他身邊伴隨兩位友人，一名男士在後為他推輪椅，而女士則邊行邊替他介紹周邊環境及設施。
到吉隆坡著名美食廣場「十號胡同」視察食店
據消息指該地點為吉隆坡著名美食廣場「十號胡同」，蔡瀾亦曾多次強力推薦，更與創辦人楊肅斌為好朋友。「十號胡同」的設計猶如走進了迷魂陣，也像是走進胡同，而地點為於Bukit Bingtang路十號，因此取之其名。吉隆坡的「十號胡同」集結逾30間餐廳，食物種類相當豐富多樣，當中包括：金蓮記、老婆多小廚、鴻泰、老油記、禮飲茶、津記、燒包黃、金馬津薄餅、東方甜品、品芊肉骨茶、義青麻油、何榮記、漢記靚粥、汕頭潮州糜、燕美律正宗豬肉丸粉等。
重溫蔡瀾27金句 竟符合年輕人「躺平」人生觀：
自1980年代就開始寫作的蔡瀾，對於人生觀有著截然不同的看法，以下27句蔡瀾金句絕對值得時下年輕人多了解、多思考的人生觀，當中亦有符合「躺平主義」的金句。
1. 死結，絕對解不開，這已經是事實，既然這樣，唯一的方法，是剪掉。
2. 太快決定自己的命運，以後慢長的日字怎麼過？把眼光放遠點，多些認識新朋友、新事物。
3. 要過愉快的生活、要從新做人，不很難，把條件降低一點，知足，常樂。
4. 完美的一生，是如何去對自己好一點，對別人好一點。
5.命運的安排，要你不快樂，你要逃避，也逃避不了。不過，命運在你手上，你要改變它，不是不可以的，問題是你願不願意。
6. 失敗的次數愈來愈多，便麻木了，就知道怎麼去刻服它，這是人生學得聰明的過程。
7. 死了幾千幾百年的人創造出來的觀念，還糾纏著你要遵守，是否值得？決定在你自己手上。天下很少有理想的妻子這一回事，王爾德說：男人結婚因為疲倦了，女人結婚因為她們好奇，結果兩者都失望。
8. 「梁祝」的悲劇出於梁山伯太蠢，如果先把祝英台弄大了肚子，她的父母只好雙手相送。
9. 一個美麗的女人，並不是一個可以對寂寞免疫的女人，多漂亮的女子，在最寂寞時被醜男一攻，勢如破竹，橫臥倒下。
10. 迷戀一個人、崇拜一個人，都是心理不成熟的表現，這與年紀和經驗有關。
11. 愛情又不是買賣，那裡有先到先得這一回事來，就算是交易，改合同的例子，多得是。
12. 把陰影拿出來坦白地討論之後，再消除之，不是人人能夠做到，是件天下最難的事。
13. 男人叫女人當妹妹，不一定真的想要一個妹妹。
14. 許多美麗的女性都嫁給一個醜丈夫，因為他們有安全感。
15. 不怪他、不恨他的方法最對。當對方是透明的，沒有一種復仇比這還要厲害。
16. 每一段感情都要有結婚生子的目的，那是很討厭的糾纏。
17. 只要和他一起是感到被愛，其他的已經不重要了。
18. 假使你覺得這一生一世只有這個人，那麼你不是太過沒有信心，就是太醜。只有這種人才擔心找不到新伴侶。
19. 送禮是心甘情願的，既然對方不送，你應該知趣，不出聲才是。
20. 這個年代，女人做主動並不是一件羞恥的事。主動之下，得不到應得的效果，就死了這條心，反正對自己有個交代。
21. 一個在女人面前說另一個女人壞話的男人，好不到那裡去。一個戴著身材好的女人上街，以為已經很威風的男人，也好不到那裡去。
22. 任何情人的妹妹，都吃醋；他媽媽，也吃醋。自己親人被別的女子搶了，總是酸溜溜的。
23. 別老是掛著一定要戀愛，勉強找一個，痛苦起來，比孤獨的老太定會痛苦一百倍、一千倍、一萬倍。
24. 謙虛是美德，過份謙虛變成造作。
25. 戀愛中的男女以為愛情的力量可以改變一切，這種想法太過幼稚，成功的機會幾乎是零。
26. 愛是一種病毒，但卻是一種感受好得不得了的病毒。
27. 自己選擇的路自己行。境由心生，認為快樂就快樂，痛苦就痛苦，神仙也幫不了你。
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