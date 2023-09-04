82歲蔡瀾為救老婆「粉身碎骨」 笑談再見黃霑同倪匡最想講：X你老X

上月踏入82歲的蔡瀾，近日現身馬來西亞舉行慈善書法展，今次是他自今年3月因跌倒入院後首次現身，雖然外貌顯得較以往蒼老及消瘦，但仍精神十足對答如流，他自爆當日為救老婆張瓊文而跌碎了股頸骨，有一段時間十分痛苦，最後靠故友倪匡一段說話，才能撐過去。