蔡瀾離世｜美食評論家直言唔like三文魚 對蛋黃有心理障礙原來因為1件事
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香港四大才子之一、著名美食家蔡瀾於6月25日離世，終年83歲。蔡瀾離世嘅消息一出，隨即引起外界關注，而其生前嘅影片以及作品，亦再度被網民翻出。原來身為美食評論家嘅蔡瀾雖然鍾意飲飲食食，但唯獨是對3樣食物好抗拒……
蔡瀾離世｜最唔like三文魚
蔡瀾曾公開表示對三文魚印象極差，更表示有次喺超市見到一塊看似新鮮嘅三文魚，細睇之下竟然有蟲！佢亦提到日本人不食三文魚刺身，因為知道有寄生蟲風險，兼笑言平價三文魚食落肚隨時變成「一肚蟲」，提醒大家要食就一定要去可靠嘅壽司店！
雖然對三文魚印象差，但蔡瀾亦透露自己會食三文魚，不過通常都會選擇北海道的「鮭兒」，即係一萬條三文魚，當中先有一條，稱之為「幻之鮭」嘅三文魚品種。
蔡瀾離世｜食菠蘿留恐怖陰影
除咗三文魚，蔡瀾對菠蘿都有一段驚嚇經歷。佢話有次喺新加坡去吉隆坡途中，見到一大片菠蘿園，免費試食時唔小心被菠蘿纖維割傷口腔，更搞到滿嘴鮮血，結果對菠蘿留下陰影，話一聽到菠蘿就覺得驚，唔敢再食！
蔡瀾離世｜因1事對蛋黃有心理障礙
不過講到最令蔡瀾害怕嘅，就非蛋黃莫屬！皆因蔡瀾3歲生日那年，正當佢食緊紅雞蛋時，啱啱食完蛋白想吞蛋黃，點知突然有日本飛機轟炸，佢媽媽隨即叫佢走。但年幼嘅蔡瀾就因為唔捨得蛋黃，一口吞落去導致卡住喉嚨，想嘔都嘔唔出，從此對蛋黃更有心理障礙！
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@蔡瀾、新傳媒圖片庫資料或影片來源：原文刊於新假期