蔡瀾離世｜美食評論家直言唔like三文魚 對蛋黃有心理障礙原來因為1件事

香港四大才子之一、著名美食家蔡瀾於6月25日離世，終年83歲。蔡瀾離世嘅消息一出，隨即引起外界關注，而其生前嘅影片以及作品，亦再度被網民翻出。原來身為美食評論家嘅蔡瀾雖然鍾意飲飲食食，但唯獨是對3樣食物好抗拒……