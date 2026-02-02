非常檢控觀|戴祖儀仙氣閨蜜獲關注 猛料背景曝光！曾於《愛回家》分飾超20個角色
《非常檢控觀》播出後，除了主角戴祖儀備受關注外，飾演其閨密「徐彥楓」的蔡菀庭（Tiffany）同樣成為網民熱話。這位甜美女星一頭長曲髮配上仙氣笑容，與戴祖儀的「孖公仔」互動更是融化觀眾，但原來她的真實背景比想像中更加猛料！網民深入起底後發現，蔡菀庭竟然是隱藏的「四料選美冠軍」，更曾在《愛·回家》分飾超過20個不同角色，專業態度令人刮目相看。
蔡菀庭橫掃四個獎項奪多倫多華裔小姐冠軍
原來蔡菀庭絕非等閒之輩，她在2017年參選《多倫多華裔小姐競選》時表現驚艷，一舉橫掃四個獎項成功奪冠，成為當屆「四料冠軍」。當時在加拿大讀商科的她憑著出眾外表和才華征服評判，隨後更代表多倫多參選2018年《國際中華小姐競選》。雖然最終止步五強未能奪冠，但她的仙氣外表已經為她打開演藝圈大門，順利踏上演員之路。
選美學霸默默耕耘參演6、70部劇集
入行多年來，蔡菀庭雖然頂著「四料冠軍」光環，但她並沒有因為選美名銜而有任何包袱。這位「選美學霸」一直默默耕耘，從未出演過主角的她仍然堅持在演藝路上努力，至今已參演過多達6、70部劇集。她的專業態度和敬業精神贏得業界認同，證明選美出身的藝人同樣可以憑實力在演藝圈立足。
愛回家分飾近30個角色由店員演到明星
最令網民驚訝的是，蔡菀庭曾在長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演過近30個不同角色，幾乎每個角落都有她的身影。從店員、監犯、明星到秘書，她都能駕馭自如，展現出色的演技變化。這種一人分飾多角的經歷在演藝圈中相當罕見，足見她的演技實力和適應能力都相當出色，難怪能夠在競爭激烈的娛樂圈中站穩腳跟。
蔡菀庭不介意從低做起專業態度獲網民激讚
面對外界對她演配角的質疑，蔡菀庭在接受訪問時大方表示不介意從低做起，認為即使是再細微的角色也是一種人生體驗。她強調會落力做好本份，這種專業態度贏得不少網民激讚。有網民留言稱讚「真正的演員就是要有這種心態」、「比起一些靠樣貌上位的藝人，她更值得尊重」，可見她的敬業精神已經獲得觀眾認同。
網民熱議蔡菀庭戴祖儀閨密情深如孖公仔
在《非常檢控觀》中，蔡菀庭與戴祖儀飾演中學好友兼大學同學，兩人猶如「孖公仔」般的互動成為劇集焦點。網民紛紛留言「兩個女仔好有化學作用」、「閨密情深好感動」、「希望編劇多給她們戲份」。這次演出讓更多觀眾認識到蔡菀庭的演技實力，相信她的演藝事業將會有更大突破。
圖片來源：TVB、東方新地、IG@tiffanyyytchoi資料或影片來源：原文刊於新假期