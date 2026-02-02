非常檢控觀|戴祖儀仙氣閨蜜獲關注 猛料背景曝光！曾於《愛回家》分飾超20個角色

《非常檢控觀》播出後，除了主角戴祖儀備受關注外，飾演其閨密「徐彥楓」的蔡菀庭（Tiffany）同樣成為網民熱話。這位甜美女星一頭長曲髮配上仙氣笑容，與戴祖儀的「孖公仔」互動更是融化觀眾，但原來她的真實背景比想像中更加猛料！網民深入起底後發現，蔡菀庭竟然是隱藏的「四料選美冠軍」，更曾在《愛·回家》分飾超過20個不同角色，專業態度令人刮目相看。