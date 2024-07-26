《反黑英雄》蔣家旻震撼回歸 演技爆發引網民熱議 悲情愛情線牽動人心
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在最新一集的《反黑英雄》中，蔣家旻以其精湛的演技再次捉住了觀眾的心。飾演阿婷的她，原本被誤會已經死亡，然而昨晚的劇情大逆轉，她意外回歸，揭示出是金爺救了她並利用她來威脅祖耀。這一發展不僅令觀眾驚喜，也為接下來的劇情增添了更多懸念。
蔣家旻表演細膩捕捉觀眾心
阿婷在失蹤期間遭受了極大的折磨，導致她失去了大部分的行動和說話能力。即便如此，蔣家旻仍然能夠透過有限的肢體語言和表情，清晰地傳達出角色的震驚、傷痛、擔心、幸福、絕望和堅定等豐富情感。不少網民對她的表現讚不絕口，甚至戲稱她從《愛‧回家》系列的馬子妮「終於長大了」。蔣家旻於2022年《美麗戰場》飾演「反骨琪」爆紅，並奪得「飛躍進步女藝員」獎及「最佳女配角」獎。
悲情愛情線深刻觸動人心
昨晚的劇情中，阿婷自認為已是廢人，生不如死，面對祖耀的悉心照料感到心痛及無奈。「為免大家再痛苦下去」，阿婷眼神失焦但又堅定地吐出想在瑞士安樂死的決定，這一幕不僅讓祖耀心碎，也讓無數觀眾感到痛心。
為Big Boss大戰鋪路
今晚（26日）大結局，Big Boss陳祖耀（袁偉豪飾）滿血回歸，原來就連其愛妻阿婷（蔣家旻飾）也仍然在生，祖耀為了阿婷更會泥足深陷、一錯再錯⋯⋯
入行18年的蔣家旻（Angel）由當年的《愛回家》馬子妮，遙身一變已成為今年TVB台慶頒獎典禮上的「最佳女配角」，2022年一齣《美麗戰場》飾演反骨琪一角大改戲路獲激讚，連TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲親口提出的力捧「六生八旦」名單之中，蔣家旻也在陣中，前途無可限量。
圖片來源：TVB