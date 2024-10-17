蔣家旻婚後率先40字大爆造人大計 最重要首胎要係呢個性別！

蔣家旻（Angel）於本月初宣布與電視台高層周永基結婚，並於16日到新城廣播接受《QK玉瑛室》訪問。Angel透露，她與周永基認識近10年，拍拖近兩年後決定結婚。她表示婚後周永基成為她的摯友，但她仍未習慣被稱呼為「周太」。

