蔣家旻婚後率先40字大爆造人大計 最重要首胎要係呢個性別！
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蔣家旻（Angel）於本月初宣布與電視台高層周永基結婚，並於16日到新城廣播接受《QK玉瑛室》訪問。Angel透露，她與周永基認識近10年，拍拖近兩年後決定結婚。她表示婚後周永基成為她的摯友，但她仍未習慣被稱呼為「周太」。
蔣家旻大讚丈夫優點：呢個人好可靠
Angel選擇在日本輕井澤舉行婚禮，因為她喜歡當地的清涼天氣。她回憶說：「行禮當日朝早落咗場雨，本來好擔心會落雨，但到行禮時就好好天，個太陽仲射入教堂，真係好幸運。」在節目中，Angel大讚丈夫充滿責任感，並表示他給予她足夠的安全感：「個安全感係嚟自於佢講得出做得到，唔會口甜舌滑，結婚後佢嘅責任感比之前多好多，會覺得呢個人好可靠。」
大談奶奶對自己評價
儘管Angel不擅長家務，成為周太後，她開始親自下廚，擅長烹調生薑豬肉燒和豉油雞翼。她坦言自己有潔癖，但也有懶散的時候。關於家人對周永基的看法，Angel透露：「話佢好有責任感，因為試過一齊去旅行，見到佢安排得好好，唔使長輩點擔心，又睇得出佢好遷就我；我奶奶就覺得我好孝順，會成日返屋企食飯。」
40字大談未來生育計劃
對於未來是否計劃生育，Angel表示希望享受兩人世界，計劃兩年後再考慮生育。「生BB好大責任，我希望自己有一種好想有小朋友嘅感覺先生會好啲，因為生咗BB就係另一種生活模式，最多生兩個，如果第一胎係女，之後生唔生都冇所謂。」
上月26日，34歲的蔣家旻（Angel）與相識多年的幕後高層男友在日本軽井沢舉行了一場夢幻婚禮。新婚的Angel在社交媒體上分享了她的婚禮照片，展示了她的多套華麗婚紗和婚禮現場的盛況。這場婚禮在石之教堂舉行，以其典雅簡約且充滿靈氣的雰圍，為這對新人的大日子增添了不少色彩。
圖片來源：IG@chiangel1110