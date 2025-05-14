蔣家旻老公首度回應懷孕傳聞 親解肚凸凸孕味濃原因 大談生育大計

身為幕後的周永基罕有成為受採訪焦點！現年35歲的TVB花旦蔣家旻去年9月與HOY TV監製周永基拉埋天窗，近日她在社交網曬出近照，卻被指肚凸凸孕味濃，昨日（13日）周永基出席節目活動時，就親自為太太回應懷孕傳聞！