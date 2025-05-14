蔣家旻老公首度回應懷孕傳聞 親解肚凸凸孕味濃原因 大談生育大計
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身為幕後的周永基罕有成為受採訪焦點！現年35歲的TVB花旦蔣家旻去年9月與HOY TV監製周永基拉埋天窗，近日她在社交網曬出近照，卻被指肚凸凸孕味濃，昨日（13日）周永基出席節目活動時，就親自為太太回應懷孕傳聞！
周永基首度回應蔣家旻懷孕傳聞
監製周永基昨日和阮偉倫、蘇韻姿、洪韻騏齊聚一堂，出席了HOY TV 節目《一個人鐵道行3》及《港式流行2》的慶功兼煞科宴。在這次的聚會中，周永基首次回應了關於妻子蔣家旻懷孕的傳聞。
每月去日本狂食肥在肚子上
周永基表示，他們夫妻倆非常喜歡旅行，旅行時總會品嚐許多美食，但實際上蔣家旻並未懷孕。他指兩人婚後差不多每個月都去一趟日本，每次都狂食，他自認全身都吃胖了不少，太太更是肥在肚子上。
有考慮造人大計選擇順其自然
周永基又透露和太太蔣家旻本身由朋友關係開始，認識了八年後才正式拍拖，拍了兩年拖就決定結婚。雖然他們考慮過生育，但因為他本身工作需要，要在香港和台灣兩邊走，所以他們都抱著順其自然的心態。
分屬兩公司拒與老婆合作
對於是否希望與妻子合作，周永基坦言，他們現在屬於不同公司，以前在舊公司都有合作過，但現在已不想再合作，怕工作上有衝突，令兩公婆鬧交，因此他們都不太希望在工作上有太多交集。
蔣家旻曾40字大談未來生育計劃
對於未來是否計劃生育，蔣家旻曾在訪問中表示希望享受兩人世界，計劃兩年後再考慮生育：「生BB好大責任，我希望自己有一種好想有小朋友嘅感覺先生會好啲，因為生咗BB就係另一種生活模式，最多生兩個，如果第一胎係女，之後生唔生都冇所謂。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@chiangel1110資料或影片來源：原文刊於新假期