蔣祖曼回應與佘詩曼激吻劇照瘋傳 一原因直認「唔抗拒」
廣告
蔣祖曼與佘詩曼在《新聞女王2》中的CP感爆紅，近日網上更瘋傳兩人激情擁吻的「劇照」，引起網民哄動。昨日蔣祖曼出席宣傳活動時被問及此事，她坦言看到圖片時第一反應是「我有拍過咩？」，更表示如果真的要拍同性戲份「絕對冇問題」，令人期待劇情發展。
蔣祖曼驚見激吻圖首反應問自己
蔣祖曼昨日出席《新聞女王2》宣傳活動時，被記者問及網上流傳的激情擁吻劇照。她表示圖片是在Facebook自動彈出來，「開頭第一個反應係，我有拍過咩？幾時嘅事嚟㗎？都有好多朋友send嚟，記者打畀我。」她笑言自己也感到震驚，但認為網民的二次創作是好事，證明大家看得投入。
蔣祖曼表態願拍同性戲份「仲好添」
對於如果真的要拍同性戲份，蔣祖曼表示「完全冇問題」，更直言「仲好添！只要佘詩曼唔介意就OK啦。」她解釋自己並不抗拒同性題材，「其實我好耐之前都拍過一套les（同性戀），所以唔抗拒。都係嗰句劇情需要係可以嘅。」她的開放態度令網民更加期待劇情走向。
蔣祖曼早年曾拍同性戀電影《蝴蝶》
原來蔣祖曼在2004年的出道電影作品《蝴蝶》，正是香港女導演麥婉欣執導的同性戀題材電影。當時她與陳逸寧飾演中學同性情侶，因此對同性題材並不陌生。這部電影讓她累積了相關演出經驗，也解釋了為何她對拍攝同性戲份如此坦然。
《新聞女王2》Diana角色爆紅掀熱潮
在《新聞女王2》第5集中，蔣祖曼飾演的白書昀Diana甫登場便氣場全開，其「女版Ironman」形象迅速俘虜觀眾。劇中她與佘詩曼飾演的文慧心從公司名字聊到個人理念，言談間惺惺相惜，眼神充滿欣賞的互動讓觀眾看得心心眼。根據內地社交平台小紅書數據顯示，劇集播出僅約五天，角色名「白書昀」已累積超過1,700篇筆記，瀏覽量高達150萬次，而蔣祖曼本人的相關話題瀏覽量更突破3,140萬，人氣可謂一夕爆紅。
圖片來源：AI生成圖片、電影海報、《蝴蝶》劇照、優酷、佘詩曼IG、TVB、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期