蔣祖曼回應與佘詩曼激吻劇照瘋傳 一原因直認「唔抗拒」

蔣祖曼與佘詩曼在《新聞女王2》中的CP感爆紅，近日網上更瘋傳兩人激情擁吻的「劇照」，引起網民哄動。昨日蔣祖曼出席宣傳活動時被問及此事，她坦言看到圖片時第一反應是「我有拍過咩？」，更表示如果真的要拍同性戲份「絕對冇問題」，令人期待劇情發展。