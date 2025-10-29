《聲秀》蕭凱恩晉級決賽8強｜網民理性分析視障歌手「注定陪跑」？

《聲秀》8強賽事激烈，29歲視障歌手蕭凱恩（Michelle）成功晉級決賽8強，將在本周日晚上「聲秀決賽 終極聲戰」爭取成為冠軍，但有網友卻在賽前理性分析她在比賽中面臨的挑戰。有觀眾直言，從商業娛樂角度來看，蕭凱恩的視障問題確實影響舞台表現，表情動作配合亦有限制。不過亦有支持者認為，她的歌聲足以觸動人心，絕對有資格爭奪冠軍。節目決賽將於11月2日星期日晚上進行直播，作為譚耀文團隊最後一位學員，觀眾關心蕭凱恩在節目中可以走到多遠？