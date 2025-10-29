《聲秀》蕭凱恩晉級決賽8強｜網民理性分析視障歌手「注定陪跑」？
網民客觀分析蕭凱恩決賽舞台有劣勢
有網民在討論區發表深度分析，指出蕭凱恩雖然實力毋庸置疑，但在流行音樂比賽中確實面對不少挑戰。該網民表示：「呢個比賽係唱pop music，好多嘢要考慮為因素，表情、動作、歌聲感情所有嘢配合出嚟嘅一個視聽呈現。」他認為蕭凱恩因為視障問題，在眼神表情配合方面存在限制，「好多眼神表情佢成日都配合唔到影響咗好多分數」。該網民更坦言，蕭凱恩的劣勢比《中年好聲音3》失去雙臂的李金凱更嚴重，因為「永遠唔可以自由活動同與觀眾眼神互動」。
支持者力撐Michelle有冠軍實力
儘管有人質疑蕭凱恩的舞台表現，但不少支持者仍然力撐她有奪冠實力。有網民分享：「我相信Michelle在比賽前都有考慮上述因素，佢最終選擇參加比賽，皆因Michelle係一個願意學習，願意挑戰自己的人！」該支持者更以美國視障歌手為例，強調「其實係咪視障唔係最重要，最重要係歌手本身，歌聲能夠touch人嘅心！」另有粉絲表示：「準決賽知道佢入咗危險區，真係嚇死我，好彩嗰啲KOL同埋DJ很投票俾佢，令到佢可以進入決賽。」
蕭凱恩後天失明克服視障困難奪傑青
蕭凱恩的人生故事確實令人敬佩。現年29歲的她在僅僅三個月大時被診斷出患有眼癌，為了保住性命，醫生不得不為她進行雙眼切除手術，從此她的世界陷入一片黑暗。然而這場不幸並未奪走她對生命的熱情，反而為她開啟了通往音樂世界的窗戶。她的參賽格言「雖然我眼中漆黑一片，但我內心充滿色彩」，完美概括了她不凡的人生旅程。蕭凱恩更是首位報考香港中學文憑試音樂科的失明人士，並在2016年成功考入香港中文大學音樂系，成為該學系史無前例的視障學生。2020年，她光榮獲選為「香港十大傑出青年」。這個獎項不僅是對她個人奮鬥的肯定，更是對她以生命影響生命、為社會帶來正能量的表彰。
網民兩極反應激烈討論
蕭凱恩的參賽引發網民兩極反應，支持者認為她絕對有資格進入決賽甚至奪冠：「佢絕對有資格進入決賽，絕對有資格係頭三名，甚至係冠軍，加油！永遠支持Michelle。」亦有網民擔心過度推舉會對她造成傷害：「與其夾硬推上決賽係有點太過hurt佢，如果俾佢拎冠軍又唔知有冇市場。」不過大部分網民都對她的成就表示敬佩：「希望蕭凱恩無論點都可以豁達啲，我係欣賞佢喺失明世界都可以做咁多野甚至拎傑青，呢啲係好多正常人都未必有嘅成就。」值得再一提的是，蕭凱恩在2020年光榮獲選為「香港十大傑出青年」，用自己的故事激勵了無數處於逆境中的香港人。