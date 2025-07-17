【聲秀】蕭凱恩Michelle是誰？失明音樂家背景懶人包 3個月大患癌｜香港十大傑出青年｜父女情深感動全城

蕭凱恩Michelle的背景：

在TVB的全新歌唱選秀節目《聲秀》中，一位參賽者憑藉其獨特的背景和動人的歌聲，迅速吸引了全港觀眾的目光。她就是現年29歲的蕭凱恩（Michelle Siu），一位被譽為「失明音樂家」的生命鬥士。她的參賽格言「雖然我眼中漆黑一片，但我內心充滿色彩」，完美地概括了她不凡的人生旅程和對音樂的熾熱追求。