【聲秀】蕭凱恩Michelle是誰？失明音樂家背景懶人包 3個月大患癌｜香港十大傑出青年｜父女情深感動全城
蕭凱恩Michelle的背景：
在TVB的全新歌唱選秀節目《聲秀》中，一位參賽者憑藉其獨特的背景和動人的歌聲，迅速吸引了全港觀眾的目光。她就是現年29歲的蕭凱恩（Michelle Siu），一位被譽為「失明音樂家」的生命鬥士。她的參賽格言「雖然我眼中漆黑一片，但我內心充滿色彩」，完美地概括了她不凡的人生旅程和對音樂的熾熱追求。
三個月大患眼癌失明
蕭凱恩的生命起點與眾不同。在她僅僅三個月大的時候，便被診斷出患有眼癌（Retinoblastoma）。為了保住性命，醫生不得不為她進行雙眼切除手術。從此，她的世界陷入一片黑暗。然而，這場不幸並未奪走她對生命的熱情，反而為她開啟了另一扇通往音樂世界的窗戶，讓她用聽覺和心靈去感受這個世界繽紛的色彩。
首位考入港中大音樂系視障人士
蕭凱恩的求學之路充滿挑戰，但她憑藉驚人的毅力一一克服。她不僅是首位報考香港中學文憑試（DSE）音樂科的失明人士，更在2016年成功考入香港中文大學音樂系，成為該學系史無前例的視障學生。這一成就打破了許多人對視障人士學習能力的刻板印象，也為後來的特殊需要學生鋪平了道路，證明了只要有決心，沒有任何障礙是無法跨越的。
獲選香港十大傑出青年
蕭凱恩的努力和成就獲得了社會各界的廣泛認可。2020年，她光榮獲選為「香港十大傑出青年」。這個獎項不僅是對她個人奮鬥的肯定，更是對她以生命影響生命、為社會帶來正能量的表彰。她用自己的故事，激勵了無數處於逆境中的香港人，成為了名副其實的青年榜樣。
音樂成就：
音樂是蕭凱恩生命中最重要的部分，也是她與世界溝通的橋樑。儘管看不見樂譜，但她憑藉超凡的記憶力和敏銳的聽覺，在音樂領域取得了驕人的成就。
多次獲得鋼琴和歌唱比賽獎項
自小展現非凡音樂天賦的她，多年來在各大鋼琴和歌唱比賽中屢獲殊榮。評判們對她的評價極高，盛讚她擁有「天使一樣的聲音」。據報導，有些評判在聆聽她美妙的歌聲時，甚至會被深深打動，情不自禁地流下眼淚。這些獎項不僅是技術上的認可，更是對她歌聲中蘊含的真摯情感的最高讚譽。
考獲鋼琴和聲樂八級
在專業資格方面，蕭凱恩同樣表現出色。她成功考獲了英國皇家音樂學院鋼琴和聲樂八級的優異成績。這對於任何一位音樂學習者來說都是一個重要的里程碑，而對於需要將所有樂譜轉化為點字來學習的她而言，背後付出的努力和時間更是常人難以想像的。
參與電影主題曲演唱
蕭凱恩的才華也受到了演藝界的青睞。2021年，她獲著名電影人黃百鳴賞識，獲邀演唱電影《一路瞳行》的主題曲《面對黑暗》。這部電影講述的正是視障人士家庭的故事，由她來演繹主題曲，無疑為歌曲注入了最真實、最深刻的情感。同年，她更憑藉與實力派歌手李幸倪（Gin Lee）合唱的《這種親》，奪得《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》的「香港金曲最佳劇集歌曲銅獎」，音樂事業再創高峰。
學習經歷：
蕭凱恩的教育背景是她堅韌性格的試煉場，每一步都走得比別人艱辛，卻也更顯光輝。
就讀心光盲人院暨學校
她的啟蒙教育始於心光盲人院暨學校。在這裡，她學習了點字和其他適應失明生活的技能，為她日後融入主流社會打下了堅實的基礎。這段經歷讓她學會了獨立，也讓她更早地接觸到系統化的音樂教育。
轉考入聖士提反女子中學
為了挑戰自己，她毅然決定轉入主流名校——聖士提反女子中學。這是一個巨大的轉變，意味著她需要付出加倍的努力去追趕課程。據她分享，單單是數學書的一個章節，翻譯成點字後就厚如一部字典。面對堆積如山的點字教科書，她沒有退縮，反而在學業和課外活動中都迎難而上，展現了驚人的學習能力和適應力。
成為首位報考香港中學文憑試音樂科的失明人士
在公開考試的舞台上，她再次創造歷史。作為全港首位應考DSE音樂科的失明考生，她不僅要克服學術上的難題，更要面對考試制度和設施上的種種挑戰。她的成功，不僅為自己打開了大學之門，也為香港的融合教育寫下了重要的一頁。
家庭支持：
在蕭凱恩發光發亮的背後，有一個堅實而溫暖的後盾，那就是她的家庭，特別是她的父親。
父親蕭輝德的無私奉獻
蕭凱恩的父親蕭輝德先生，是一位平凡而偉大的公務員。自女兒失明以來，他便成為了女兒的「跟得爸爸」，無論是上學、參加比賽還是出席活動，總能看到他陪伴在側的身影。當被問及是否覺得為女兒犧牲了自己事業時，蕭爸爸毫不猶豫地回答：「我女兒就是我畢生的事業。」 這句簡單而有力的話，道盡了一位父親對女兒最深沉、最無私的愛，感動了無數人。
父女關係深厚
這種愛是雙向的。在蕭凱恩心中，爸爸是她最堅實的依靠。她曾分享，在她生病時，爸爸會徹夜不眠地在床邊照顧；在她沮喪時，爸爸總是那個安慰她、逗她開心的人。她甜蜜地說：「咁耐以嚟，同佢單獨傾偈嘅時刻，係我最開心嘅時刻。」最後，她更感性地表示：「如果可以給我再選擇，我會希望再次生在這個家庭裏。」這段深厚的父女情，是她能夠樂觀面對一切困難的最大力量來源。
個人特質：
樂觀積極的生活態度
儘管命運給了她一個艱難的開局，但從蕭凱恩身上，你幾乎感受不到任何陰霾。她口齒伶俐，活潑開朗，臉上總是掛著燦爛的笑容。接觸過她的人，無不被她的樂觀和朝氣所感染。她證明了快樂並非源於外在的擁有，而是來自內心的豐盈和強大。
克服困難的毅力
從學習厚重的點字書，到在舞台上自信地歌唱，蕭凱恩的人生就是一部關於「毅力」的教科書。她從不向困難低頭，反而將每一個挑戰視為成長的機會。正是這種永不言敗的精神，讓她能夠在黑暗中走出屬於自己的光明大道。
音樂事業發展：
由古典音樂轉戰流行曲
擁有深厚古典音樂根底的蕭凱恩，近年開始積極轉戰流行音樂領域。她希望透過更貼近大眾的流行曲，將自己的故事和正能量傳遞給更廣泛的聽眾。參加《聲秀》正是她實現這一目標的重要一步。
推出個人歌曲
在正式踏上選秀舞台前，她已於2021年以歌手身份出道，推出了個人歌曲《看不見的神奇女俠》。歌曲名字巧妙地呼應了她的自身經歷，唱出了即使看不見，也能憑藉內心力量成為自己英雄的信念。
參與TVB歌唱比賽《聲秀》
參加《聲秀》是蕭凱恩音樂事業上的一次全新嘗試。在這個備受矚目的舞台上，她將與眾多年輕的音樂愛好者同場競技，這不僅是對她歌唱實力的考驗，也是她開拓流行音樂市場、提升知名度的絕佳機會。我們期待她能在这个舞台上繼續發光發熱。
社會影響：
獲頒「香港精神大使」
除了「傑青」的榮譽，蕭凱恩還曾獲頒「香港精神大使」的稱號。這代表了社會對她所展現出的堅毅不屈、積極向上的香港精神的高度認同。她不僅是一位音樂家，更是一個勵志的文化符號。
激勵他人的故事
蕭凱恩的故事超越了音樂本身。她讓公眾看到，身體的殘障並不能限制一個人的潛能和夢想。她的每一次成功，都為殘障社群帶來了希望和鼓舞，也教育了社會大眾如何以更平等、更包容的心態看待每一個人。
未來展望：
音樂事業的發展方向
隨著在《聲秀》的曝光，蕭凱恩的音樂事業無疑將迎來新的發展契機。未來，她可能會繼續深化在流行音樂領域的探索，推出更多觸動人心的個人作品，並嘗試與不同風格的音樂人合作，創造更多可能性。
持續為社會作出貢獻
可以預見，無論音樂事業如何發展，蕭凱恩都將繼續以她的生命故事為社會作出貢獻。她將繼續擔任勵志演講者、社會倡議者等多重角色，用她的聲音和經歷，點亮更多人心中的希望之光，延續她的傳奇。