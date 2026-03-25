蕭正楠大爆《魔音女團》內幕 大談郭柏妍落選真相 點名對1練習生最深印象

蕭正楠在《魔音女團》擔任主持期間，竟然與其中一位練習生同日生日！不過這個生日驚喜背後，卻意外揭露了選秀節目的內幕秘密。蕭正楠在生日當天接受訪問時，不但自嘲自己只是「卑微的MC」，更首度公開郭柏妍落選的真正原因，同時爆料黃翠如其實「冇傳說中咁魔音」，一連串爆料令人震驚！