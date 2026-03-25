蕭正楠大爆《魔音女團》內幕 大談郭柏妍落選真相 點名對1練習生最深印象
蕭正楠自嘲卑微MC 首度承認壓力爆煲
在生日訪問中，蕭正楠坦言自己在《魔音女團》中「絕對不是一個高層人士」，更自嘲「其實我在這個節目，只是做一個很卑微的MC」。他透露這次是自己第一次單獨擔任主持工作，「做主持，其實都挺大壓力的」。當被問及為何會被選中擔任主持時，蕭正楠表示「我都不知道為什麼，可能節目部覺得他想有多些挑戰，連主持這個位置，都是想挑戰你的，所以找了我」。
郭柏妍落選真相曝光 推測因為不夠魔性
最令人關注的是，蕭正楠首度公開郭柏妍落選的真正原因。他引述Miss Chan Chan的說法指出：「其實她當初在海選的時候，大家都會期望郭柏賢會有很魔性的表現，但她又覺得不是的，她挺四平八穩的。她覺得看來，好像她單獨去走，好像比女團更適合。」這番話揭示了選秀背後的評審標準，原來郭柏妍是因為表現太過穩定，反而不符合女團的「魔性」要求而落選。
喬美莎Chelsea身形高挑最有印象 廣東話仍需改善
被問及對哪位練習生最有印象時，蕭正楠提到喬美莎Chelsea是最令他印象深刻的參賽者。「因為他是第一個出場的，我剛剛那天就第一個看他，一出來已經是身形走過，跟我一樣這麼高，這麼高的女生這麼少有。」他讚揚Chelsea「又唱又跳又說唱，全部都很好」，但同時指出「唯獨是現在廣東話還沒有好，可能他還要練習廣東話，始終你在香港做女團，你都需要唱些廣東話的字，你都不可以歪，不可以歪音」。
練習生葉靖儀同日生日成話題
錄影當日正值蕭正楠生日，巧合地發現練習生葉靖儀與他同月同日出生，令他感到十分有緣分。「我身邊沒有什麼人是三月廿三日，所以剛才那位訓練生（葉靖儀），我覺得大家是一個緣分」，蕭正楠表示能夠一起參加節目又一起過生日，實在是難得的機會。
黃翠如魔音傳說被推翻 蕭正楠為老婆平反
談到外界一直流傳黃翠如是「魔音」的說法，蕭正楠罕有地為老婆公開平反。他直言「他沒有大家說的那麼誇張，他OK啊，他唱得OK的」，更透露黃翠如曾經上台與自己合唱過，「給我這十年八載，一直訓練，他都聽我唱歌，我想都不少進步」。蕭正楠更表示「我又不覺得媽媽是魔音」，力撐老婆的歌唱實力被外界低估。
蕭哈哈音樂天分初現 跟爸爸學唱歌跳舞
談到兒子的成長，蕭正楠透露蕭哈哈開始展現音樂天分。「我不知道是否因為他在桌上的時候，經常聽我唱歌，也經常聽我的歌，他是聽我的歌長大的。」他分享兒子現在「聽到我的聲音，他就會自己跳舞，有時會跟著唱Baby Baby，我覺得他挺有音樂的天分，唱也好，跟著節拍按也好」。蕭正楠表示會繼續觀察兒子在音樂方面的發展潛力。