蕭正楠黃翠如驚現街市賣魚？落力兜售被野生捕獲 網民驚訝：要賺奶粉錢？

近日有網民在社交平台分享，在銅鑼灣附近街市偶遇48歲蕭正楠同太太黃翠如，兩人穿住圍裙喺魚檔化身「魚檔CP」落力賣魚賣魚賣海鮮，場面搞笑之餘又令人驚訝。身為富家千金的翠如完全冇嫌棄街市濕滑污糟的環境，一貫貼地咁幫手招呼客人，而阿蕭就負責處理海鮮，夫妻同心默契十足，全程笑容滿面。當有客人想買魚時，阿蕭仲幽默指住翠如話「呢條吖」，搞笑之餘又十分專業，難怪令網民誤會佢哋係咪轉行賣魚。