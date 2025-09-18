蕭正楠黃翠如驚現街市賣魚？落力兜售被野生捕獲 網民驚訝：要賺奶粉錢？

近日有網民在社交平台分享，在銅鑼灣附近街市偶遇48歲蕭正楠同太太黃翠如，兩人穿住圍裙喺魚檔化身「魚檔CP」落力賣魚賣魚賣海鮮，場面搞笑之餘又令人驚訝。身為富家千金的翠如完全冇嫌棄街市濕滑污糟的環境，一貫貼地咁幫手招呼客人，而阿蕭就負責處理海鮮，夫妻同心默契十足，全程笑容滿面。當有客人想買魚時，阿蕭仲幽默指住翠如話「呢條吖」，搞笑之餘又十分專業，難怪令網民誤會佢哋係咪轉行賣魚。

夫妻檔街市賣魚引轉行疑雲

從網上流傳的影片可以見到，蕭正楠同黃翠如穿住圍裙，一身魚販裝束示人，兩人喺魚檔度合作無間。阿蕭主要負責處理海鮮，而翠如就喺旁邊幫手兼熱情招呼客人，他們一見到有街坊或顧客走近，便立即施展渾身解數，落足嘴頭向對方推銷，積極拉客的模樣十分專業，夫妻兩人一唱一和，成功吸引不少人駐足，場面既熱鬧又搞笑。網民見到呢個畫面都覺得好驚訝，紛紛留言「呢兩公婆咩事」、「賣魚夫妻檔」，以為佢哋真係轉行做魚販。兩人喺魚檔度表現得好專業，令人差點信以為真。

富家千金唔嫌棄街市環境

身為富家千金出身的黃翠如，爸爸黃永華係上市公司行政總裁，不過佢完全冇因為身份而嫌棄街市濕滑污糟的環境。翠如一貫貼地，喺魚檔度積極幫手招呼客人，表現得好自然。其實翠如爸爸當年都曾經喺街市賣魚養家，所以佢對魚檔環境並唔陌生。呢次佢同老公一齊體驗賣魚生活，表現出嚟的親民態度令網民都讚好。

原來係拍攝新節目環節

不過大家唔使擔心蕭正楠夫妻真係轉行，原來佢哋係喺拍攝新節目。有網民補充話兩人其實係喺錄製節目《傳承》，節目旨在讓黃翠如重新體驗其父親過去賣魚的辛勞工作，而身為女婿的蕭正楠也一同上陣，親身感受外父當年的工作辛酸，以另類方式傳承家庭故事，別具意義。蕭正楠近年雖然劇集產量減少，但佢積極喺內地發展，除咗拍內地劇之外仲開巡迴音樂會，成功打開大灣區市場。而翠如近來都活躍喺社交平台，積極拍片同網民互動，兩夫妻都為家庭努力打拼。

網民激讚夫妻默契十足

網民睇到蕭正楠同黃翠如喺魚檔的表現都大讚佢哋默契十足，有人留言「兩公婆好合拍」、「做乜都咁有默契」。特別係阿蕭指住翠如話「呢條吖」嗰一幕，更加令網民覺得搞笑又甜蜜。好多人都話佢哋係真正的恩愛夫妻，就算係做節目都表現得好自然。兩人今年3月先誕下兒子「蕭哈哈」，而家一家三口生活美滿，呢次一齊拍節目都展現出夫妻間的深厚感情。

