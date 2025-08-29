蕭正楠黃翠如突用囝囝「零用錢」做一大事 網民激讚：最佳身教！

圈中模範夫妻蕭正楠與黃翠如榮升父母後有仔萬事足，近日黃翠如在社交平台分享驚人舉動，竟動用囝囝「蕭哈哈」的零用錢做善事，更曬出一家三口小手疊加的溫馨合照，場面超有愛！究竟他們參與了甚麼慈善工作，背後又有何深意？