蕭正楠黃翠如突用囝囝「零用錢」做一大事 網民激讚：最佳身教！
廣告
圈中模範夫妻蕭正楠與黃翠如榮升父母後有仔萬事足，近日黃翠如在社交平台分享驚人舉動，竟動用囝囝「蕭哈哈」的零用錢做善事，更曬出一家三口小手疊加的溫馨合照，場面超有愛！究竟他們參與了甚麼慈善工作，背後又有何深意？
黃翠如IG曬溫馨合照 一家三口小手勁有愛
日前，黃翠如在個人社交網站上載了一張極度溫馨的照片，相中見到她與老公蕭正楠，以及囝囝「蕭哈哈」的三隻手疊在一起，並且都戴上了同款的慈善手繩，畫面充滿愛。黃翠如在帖文中透露了這次善舉的來龍去脈，原來是用了兒子的零用錢去參與慈善工作，她寫道：「用蕭哈哈的零用錢，給他參與一項很有意義的慈善工作，戴上這一條手繩，要他學習，分享祝福，把擁有的愛分享給有需要的孩子。」帖文一出，旋即引來大量關注，不少人都被這一家人的善心和溫馨互動所感動，認為這是給孩子最好的教育。
蕭正楠澳洲回港即變廿四孝老公 寵妻湊仔一手包辦
事實上，蕭正楠一向是圈中公認的「愛妻號」，自從囝囝出世後更升呢做「廿四孝爸爸」。早前他遠赴澳洲完成節目拍攝工作後，回港第一時間並非休息，而是立即投入家庭生活，幫忙照顧兒子之餘，更親自下廚為太太黃翠如炮製美食，以行動證明自己是模範老公和爸爸。這次與太太一同代兒子做善事，再次印證了他們夫妻同心，對家庭和兒子的教育都非常重視，以身作則教導孩子分享與愛，難怪被譽為圈中的模範家庭。
網民洗版式激讚 狂讚黃翠如蕭正楠係最佳身教
黃翠如的帖文曝光後，網民反應一面倒地讚好，留言區被「洗版式」的正面評論淹沒，大讚兩夫妻的育兒方法。不少網民留言表示：「呢啲先係真正嘅身教！由細個就教識小朋友分享愛。」、「蕭哈哈喺充滿愛嘅環境下長大，一定會係個善良嘅小朋友。」、「張相好溫馨，見到都覺得好幸福！」、「翠如BB同Edwin真係圈中清泉，好有愛心！」、「支持！用零用錢做善事，比買玩具更有意義。」網民紛紛表示，蕭正楠與黃翠如為囝囝樹立了最好的榜樣，這種潛移默化的品格教育遠比書本知識更為重要。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期