薛凱琪拍片示範用電弧打火機 網民提醒小心犯法：無牌管有槍械或彈藥

薛凱琪昨晚（28日）在社交網上載一條影片，片中有人拎出一枝電弧打火機，成功燃點蠟燭，並發出興奮的叫聲。薛凱琪上載短片兼留言，話自己好開心，隨即引起大批網民熱議，有人留言指使用電弧打火機隨時違法，更勸她盡快刪走貼文，結果薛凱琪亦聽從民意，唔敢犯險。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]