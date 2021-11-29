薛凱琪拍片示範用電弧打火機 網民提醒小心犯法：無牌管有槍械或彈藥
薛凱琪昨晚（28日）在社交網上載一條影片，片中有人拎出一枝電弧打火機，成功燃點蠟燭，並發出興奮的叫聲。薛凱琪上載短片兼留言，話自己好開心，隨即引起大批網民熱議，有人留言指使用電弧打火機隨時違法，更勸她盡快刪走貼文，結果薛凱琪亦聽從民意，唔敢犯險。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]
薛凱琪興奮用新玩具
薛凱琪日前在社交網開心大發現，試新玩具，留言：「是不是我見識少，我真係從來冇見過，買咗佢我真係好開心。USB充電真係好環保！」她表示買了一樣東西感到很開心。
薛凱琪拍片示範
薛凱琪更上載了一條短片，片中人用一枝電弧打火機，點著一座香薰蠟燭說：「很方便！」成功時更發出興奮「噢」一聲。
不足一日即刪走
薛凱琪發文後引起大批網民熱議，不少留言指她在香港使用電弧打火機隨時會違法，更有人勸她盡快刪除貼文，留言包括「電弧打火機在香港是隨時可以被控藏槍的。小心小心。」、「之前有人被拉入埋罪。」及「你今次真係見識少，犯法都唔知！」據知薛凱琪發文不足一日已把短片刪除。
隨時被控「無牌管有槍械或彈藥」
電弧打火機主要為以USB充電的打火機，內部是充電池及簡單電路，開關通電後，裝置頂端兩個正負極黑點會產生電弧，就可把物件點燃，在某些國家甚至內地可合法擁有及使用。但由於產生電弧點煙，部分構造與「電槍」雷同，在香港被列為違禁物品。根據《火器及彈藥條例》，任何人如無牌管有槍械或彈藥，一經定罪，最高可處罰款10萬元及監禁14年；而無牌經營槍械或彈藥罪名，可處罰款10萬元及監禁10年。今年10月中，在香港有人藏有一個疑為「火機型電槍」的電弧打火機，涉嫌無牌管有槍械被捕。