41歲熟女薛凱琪直播冧粉絲 內地網民踢爆扮食麵 怒插成個人都假
網民質疑濃妝薛凱琪無食麵落肚 質疑條片有剪輯
短片中Fiona紮上馬尾，身穿古裝，配烈焰紅唇同大眼煙燻妝，深夜對住鏡頭大口哽杯麵！眼見Fiona一啖面一啖湯，表情非常滿足！但有網民質疑Fiona無進食到麵條，認為條片有剪輯，仲話Fiona條片無完整進食嘅畫面，質疑Fiona只係為咗拍視頻而假食杯麵。粉絲即刻力撐Fiona，認為女明星偶爾都會食杯麵，無乜必要為拍片假食，仲鬧網民又唔係從旁觀看Fiona吃杯麵，無證無據就唔好誣蔑別人！
薛凱琪北上曾被轟40歲人零突破 即場黑面勁老尷
薛凱琪早在參與《乘風破浪的姐姐》時，被美譽為「香港最後的凍齡少女」，不過近日轉妝轉髮型令到其由「少女」成長成為「熟女」，風格都唔係太啱佢。而她在新節目《無限超越班》擔任學員，希望能在不同領域都有成長同進步，節目邀請到重cast爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇、佘詩曼擔任點評導師。在薛凱琪自我介紹時，就慘遭惠英紅插到體無完膚：「現在妳給我的感覺是陶瓷娃娃，這樣會把妳封死，因為妳今年都40多！」
對於惠英紅一針見血的點評，唔少網民都認同她的說法，直言：「真心為她好才說。」、「事實，薛凱琪應該感謝有前輩向她直話直說。」、「就是了解才這樣說」。亦有網民認為Fiona再不改變的話，的確就快GG。
常見問題
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