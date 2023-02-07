41歲熟女薛凱琪直播冧粉絲 內地網民踢爆扮食麵 怒插成個人都假

41歲熟女薛凱琪（Fiona)最近北上發展，拍攝內地綜藝《無限超越班》。休息期間，佢就著住古裝對鏡頭自拍食杯麵宵夜，其後仲將短視頻上載到小紅書，諗住話分享自己生活，點知引嚟網民爭議，紛紛指佢疑假食杯麵，好造作咁話！