薛凱琪 扮食麵

41歲熟女薛凱琪直播冧粉絲 內地網民踢爆扮食麵 怒插成個人都假

最新娛聞
東方新地

廣告

41歲熟女薛凱琪（Fiona)最近北上發展，拍攝內地綜藝《無限超越班》。休息期間，佢就著住古裝對鏡頭自拍食杯麵宵夜，其後仲將短視頻上載到小紅書，諗住話分享自己生活，點知引嚟網民爭議，紛紛指佢疑假食杯麵，好造作咁話！

薛凱琪 扮食麵 Fiona已經四字頭！
Fiona已經四字頭！（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 扮食麵 Fiona最近北上發展搵人仔！
Fiona最近北上發展搵人仔！（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 扮食麵 Fiona北上之後cosplay都玩埋！
Fiona北上之後cosplay都玩埋！（圖片來源：小紅書@薛凱琪）

網民質疑濃妝薛凱琪無食麵落肚 質疑條片有剪輯

短片中Fiona紮上馬尾，身穿古裝，配烈焰紅唇同大眼煙燻妝，深夜對住鏡頭大口哽杯麵！眼見Fiona一啖面一啖湯，表情非常滿足！但有網民質疑Fiona無進食到麵條，認為條片有剪輯，仲話Fiona條片無完整進食嘅畫面，質疑Fiona只係為咗拍視頻而假食杯麵。粉絲即刻力撐Fiona，認為女明星偶爾都會食杯麵，無乜必要為拍片假食，仲鬧網民又唔係從旁觀看Fiona吃杯麵，無證無據就唔好誣蔑別人！

薛凱琪 扮食麵 Fiona紮上馬尾，身穿古裝，配烈焰紅唇同大眼煙燻妝大口哽杯麵！
Fiona紮上馬尾，身穿古裝，配烈焰紅唇同大眼煙燻妝大口哽杯麵！（圖片來源：小紅書@薛凱琪）
薛凱琪 扮食麵 好似食得好滋味。
好似食得好滋味。（圖片來源：小紅書@薛凱琪）
薛凱琪 扮食麵 湯都飲埋。
湯都飲埋。（圖片來源：小紅書@薛凱琪）
薛凱琪 扮食麵 點知比網民質疑造假！
點知比網民質疑造假！（圖片來源：小紅書@薛凱琪）
薛凱琪 扮食麵 網民話覺得Fiona好假！
網民話覺得Fiona好假！（圖片來源：小紅書@薛凱琪）

薛凱琪北上曾被轟40歲人零突破 即場黑面勁老尷

薛凱琪早在參與《乘風破浪的姐姐》時，被美譽為「香港最後的凍齡少女」，不過近日轉妝轉髮型令到其由「少女」成長成為「熟女」，風格都唔係太啱佢。而她在新節目《無限超越班》擔任學員，希望能在不同領域都有成長同進步，節目邀請到重cast爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇、佘詩曼擔任點評導師。在薛凱琪自我介紹時，就慘遭惠英紅插到體無完膚：「現在妳給我的感覺是陶瓷娃娃，這樣會把妳封死，因為妳今年都40多！」

對於惠英紅一針見血的點評，唔少網民都認同她的說法，直言：「真心為她好才說。」、「事實，薛凱琪應該感謝有前輩向她直話直說。」、「就是了解才這樣說」。亦有網民認為Fiona再不改變的話，的確就快GG。

薛凱琪 扮食麵 薛凱琪 惠英紅 新Look真係難搞！
新Look真係難搞！（圖片來源：小紅書@薛凱琪）
薛凱琪 扮食麵 Fiona《宮心計》造型，有點奸味！
Fiona《宮心計》造型，有點奸味！（圖片來源：《無限超越班》微博圖片）
薛凱琪 扮食麵 薛凱琪 惠英紅 Fiona想試做反派！
Fiona想試做反派！（圖片來源：《無限超越班》節目截圖）
薛凱琪 扮食麵 薛凱琪 惠英紅
（圖片來源：《無限超越班》節目截圖）
薛凱琪 扮食麵 薛凱琪 惠英紅 轟Fiona係陶瓷娃娃
轟Fiona係陶瓷娃娃（圖片來源：《無限超越班》節目截圖）
薛凱琪 扮食麵 薛凱琪 惠英紅 差不多了！
差不多了！（圖片來源：《無限超越班》節目截圖）
薛凱琪 扮食麵 薛凱琪 惠英紅 即場黑晒面！
即場黑晒面！（圖片來源：《無限超越班》節目截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

撰文：東方新地圖片來源：Instagram、小紅書、《無限超越班》節目截圖、微博資料或影片來源：Youtube

讀者留言

熱門文章

 