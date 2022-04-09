40歲薛凱琪新相面目全非 撞樣范冰冰 粉絲都話唔認得 請求還原真樣
薛凱琪po新相換新裝
北上發展多年的薛凱琪，原來已一年未返過香港，她在社交網上載了一輯最新近照，夏天未到已換新裝的薛凱琪，成個Look唔同晒，似足內地網紅打扮，頭上掛了一個大蝴蝶頭飾，更增添一分娘味。
薛凱琪過份纖瘦令人擔心
薛凱琪除了一身打扮被品頭論足，其身形更愈見消瘦，網民紛紛留言表示現在的薛凱琪已面目全非又太瘦，大家都好懷念以前包包面帶點Baby Fat的薛凱琪，以前靚好多，更有網民坦言根本認唔出相中人就是薛凱琪，仲話同范冰冰撞樣。
網民：已經認唔到了！
薛凱琪不時發布靚相
離港已一年的薛凱琪，在內地發展甚為吃得開，閒時她會把自己的生活照及靚相放上社交網，Keep住讓大家知道她的近況，其實近年已不止一次被指靚樣有變化似范冰冰。
薛凱琪容貌惹熱討
現年40歲的薛凱琪03年出道做歌手，後來唱歌、拍劇又拍戲成三棲藝人，出過不少當紅K歌，電影方面近年又憑《分手說愛你》、《人間喜劇》、《懸紅》先後成為千萬票房女星，又提名影后，近年轉戰內地市場，除了發展演藝事業，又成立個人工作室及開設個人服裝品牌﹗不過外界對其變化多端容貌最多熱討﹗
薛凱琪自拍短片出事
早前薛凱琪在IG上載自拍短片，並寫道「錄節目最害怕的是。。。。長時間不能吃東西。。。八點第一餐到現在都還沒吃飯。。。我要吃火鍋！」大頭加濾鏡效果下，被網民瘋狂讚「靚到認唔到係薛凱琪」、「完全係另一個人」、「以為范冰冰嚟﹗」、「係咪有個叫范冰冰濾鏡？」、「點解薛凱琪變咗范冰冰？」
網民：好恐怖，走火入魔
網民：愈整愈冇咗自己
房祖名留言讚索
薛凱琪呢個po引來大批網民瘋狂留言，就連前緋聞男友房祖名都留言「E又變索咗喎，條頸短左（咗）喎﹗」
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今年將踏入39＋1的薛凱琪（Fiona）日前嘗試在社交網用各種Filter影相及拍片，和大家分享她開心的心情，其中一輯玩「變臉」的影片中，更見到Fiona罕有地著住一身綠色性感小背心，不斷隨著音樂搖擺並嘗試做出各種古靈精怪的表情，獲網友大讚「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」！
薛凱琪 著小背心性感搖擺
網友讚愈來愈年輕
有不少網友大讚Fiona「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」，亦有網友話睇完她的「變臉照」後「開心晒」！
Fiona在該post中連拍兩段片，都係用四格定鏡影片Filter來拍攝自己的「變臉照」。
向粉絲派心心
Fiona又在相片的caption中留言說：「When you are happy……show it. P.s. 心形那張完全失敗。」
有不少網友追問她用甚麼App影出這個效果，Fiona都好有耐性逐一回覆話只係「ig story filter only」！