薛凱琪

40歲薛凱琪新相面目全非 撞樣范冰冰 粉絲都話唔認得 請求還原真樣

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出道近廿年，現時40歲的薛凱琪（Fiona），當年憑甜美外表吸引不少粉絲，火速成為宅男女神。近年薛凱琪北上發展，樣貌被指與出道時判若兩人，薛凱琪近日上載最新靚相，被網民瘋狂洗版指變到似范冰冰，見到偶像面目全非，不少薛粉都話想要返舊時的薛凱琪。

薛凱琪 薛凱琪po新相被指打扮似內地網紅。
薛凱琪po新相被指打扮似內地網紅。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 大家仲認唔認得呢個薛凱琪？
大家仲認唔認得呢個薛凱琪？（圖片來源：[email protected]

薛凱琪po新相換新裝

北上發展多年的薛凱琪，原來已一年未返過香港，她在社交網上載了一輯最新近照，夏天未到已換新裝的薛凱琪，成個Look唔同晒，似足內地網紅打扮，頭上掛了一個大蝴蝶頭飾，更增添一分娘味。

薛凱琪 側面的薛凱琪。
側面的薛凱琪。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 薛凱琪的新Look似乎不太討好。
薛凱琪的新Look似乎不太討好。（圖片來源：[email protected]

薛凱琪過份纖瘦令人擔心

薛凱琪除了一身打扮被品頭論足，其身形更愈見消瘦，網民紛紛留言表示現在的薛凱琪已面目全非又太瘦，大家都好懷念以前包包面帶點Baby Fat的薛凱琪，以前靚好多，更有網民坦言根本認唔出相中人就是薛凱琪，仲話同范冰冰撞樣。

網民：已經認唔到了！

薛凱琪
（圖片來源：[email protected]
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薛凱琪
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薛凱琪
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薛凱琪不時發布靚相

離港已一年的薛凱琪，在內地發展甚為吃得開，閒時她會把自己的生活照及靚相放上社交網，Keep住讓大家知道她的近況，其實近年已不止一次被指靚樣有變化似范冰冰。

薛凱琪
（圖片來源：[email protected]
薛凱琪
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薛凱琪容貌惹熱討

現年40歲的薛凱琪03年出道做歌手，後來唱歌、拍劇又拍戲成三棲藝人，出過不少當紅K歌，電影方面近年又憑《分手說愛你》、《人間喜劇》、《懸紅》先後成為千萬票房女星，又提名影后，近年轉戰內地市場，除了發展演藝事業，又成立個人工作室及開設個人服裝品牌﹗不過外界對其變化多端容貌最多熱討﹗

薛凱琪塊面愈來愈尖﹗
薛凱琪塊面愈來愈尖﹗（圖片來源：[email protected]

薛凱琪自拍短片出事

早前薛凱琪在IG上載自拍短片，並寫道「錄節目最害怕的是。。。。長時間不能吃東西。。。八點第一餐到現在都還沒吃飯。。。我要吃火鍋！」大頭加濾鏡效果下，被網民瘋狂讚「靚到認唔到係薛凱琪」、「完全係另一個人」、「以為范冰冰嚟﹗」、「係咪有個叫范冰冰濾鏡？」、「點解薛凱琪變咗范冰冰？」

薛凱琪容貌變化不少，現在鼻高面尖尖﹗
薛凱琪容貌變化不少，現在鼻高面尖尖﹗（圖片來源：[email protected]

網民：好恐怖，走火入魔

網民瘋狂紛紛留言指唔認得薛凱琪。
網民瘋狂紛紛留言指唔認得薛凱琪。（圖片來源：[email protected]
薛凱琪 有中國第一美人之稱的范冰冰﹗
有中國第一美人之稱的范冰冰﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
薛凱琪
（圖片來源：[email protected]
薛凱琪初出道時身型瘦削、包包臉是其特徵。
薛凱琪初出道時身型瘦削、包包臉是其特徵。（圖片來源：新傳媒圖片）

網民：愈整愈冇咗自己

薛凱琪 網民留言
網民留言（圖片來源：[email protected]

房祖名留言讚索

薛凱琪呢個po引來大批網民瘋狂留言，就連前緋聞男友房祖名都留言「E又變索咗喎，條頸短左（咗）喎﹗」

薛凱琪呢段短片，狂吸十多萬人觀看，並有百多個留言，前緋聞男友房祖名都留言畀like﹗
薛凱琪呢段短片，狂吸十多萬人觀看，並有百多個留言，前緋聞男友房祖名都留言畀like﹗（圖片來源：[email protected]
薛凱琪自拍短片做出不同表情﹗
薛凱琪自拍短片做出不同表情﹗（圖片來源：[email protected]

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薛凱琪激罕性感拍「變臉照」 獲網友大讚凍齡女神

今年將踏入39＋1的薛凱琪（Fiona）日前嘗試在社交網用各種Filter影相及拍片，和大家分享她開心的心情，其中一輯玩「變臉」的影片中，更見到Fiona罕有地著住一身綠色性感小背心，不斷隨著音樂搖擺並嘗試做出各種古靈精怪的表情，獲網友大讚「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」！

薛凱琪早前貼出自拍偽素顏照被指同《反斗奇兵4》「嘉比嘉比」撞樣﹗
薛凱琪早前貼出自拍偽素顏照被指同《反斗奇兵4》「嘉比嘉比」撞樣﹗ （圖片來源：[email protected]
薛凱琪 嘉比嘉比 Gabby Gabby）
嘉比嘉比 （Gabby Gabby）（圖片來源：[email protected]

薛凱琪 著小背心性感搖擺

薛凱琪 著小背心＋咬唇嘅Fiona。
著小背心＋咬唇嘅Fiona。

網友讚愈來愈年輕

有不少網友大讚Fiona「好可愛」、「愈來愈年輕」，係「凍齡女神」，亦有網友話睇完她的「變臉照」後「開心晒」！

Fiona在該post中連拍兩段片，都係用四格定鏡影片Filter來拍攝自己的「變臉照」。

薛凱琪 大送飛吻。
大送飛吻。

向粉絲派心心

Fiona又在相片的caption中留言說：「When you are happy……show it. P.s. 心形那張完全失敗。」

薛凱琪 試圖定格心形手勢。
試圖定格心形手勢。

有不少網友追問她用甚麼App影出這個效果，Fiona都好有耐性逐一回覆話只係「ig story filter only」！

薛凱琪 變咗喪笑Mode。
變咗喪笑Mode。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒圖片

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