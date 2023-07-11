一線搜查｜港男與「薛凱琪」玩網戀公開對話紀錄 前後被騙過百萬

最近有一位港男接受HOY TV《一線搜查》訪問，報稱與「薛凱琪」進行私訊。他表示是薛凱琪20年的Fans，因而與偶像聊天後，迅速墜入愛河，結果被「薛凱琪」騙取過百萬，最後確認到該名是騙子而不是薛凱琪，慘遭損失。