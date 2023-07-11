一線搜查｜港男與「薛凱琪」玩網戀公開對話紀錄 前後被騙過百萬
港男與「薛凱琪」網戀 20多年粉絲墜入情網
一名港男（稱X先生），是20多年薛凱琪的粉絲，近日X先生接受HOY TV《一線搜查》訪問，講述自己與明星薛凱琪相識相戀的經過，最後慘遭受騙。
X先生起初唔相信係本人
2022年5月，X先生到薛凱琪粉絲專頁私訊，聲稱為答謝粉絲，因此與粉絲私訊聊天。起初X先生是不相信對方是薛凱琪本人的，X先生也用假名與她聊天，不過從對話中，日常動向與薛凱琪社交媒體一致，對方的性格、甚至字跡都十分相似。
「薛凱琪」向X先生表白
她更曾致電給X先生，雖然他當時沒有接聽，但X先生認為若果是騙徒不會這麼冒險，因此深信她就是薛凱琪本人，更轉為私人通訊軟件私訊聊天。不足2星期，對方竟與X先生表白「Hey…I love you」，讓X先生正式墜入愛河。
「薛凱琪」要求X先生代收一筆報酬
有一天「薛凱琪」指她被內地經理人公司要她陪贊助商，並要求她演出時穿少一點衣服，否則要扣她佣金和代言費。她表示自己已尋找新的美國公司簽約，「你是我現時最信任的人，你可否代我收第一筆報酬？」起初X先生是拒絕的，希望對方找自己家人代領，但她辯駁自己家人受到嚴密監控。當時X先生作為「薛凱琪」的伴侶，認為只收報酬，並沒有損失，最後答應她的請求，這一步已經墜入對方設的局。
「薛凱琪」反控X先生想獨吞報酬
X先生成為了「薛凱琪」的代理人後，美國媒體公司稱報酬金額過大，不能直接轉到香港戶口，需要X先生開一個美國離岸戶口，更附上網上開戶連結。X先生幾日後見到網站上真的收到一筆價值58萬美金的轉帳，以為鬆一口氣之際，戶口突然被凍結，銀行職員用Email通知X先生，這筆款項還未交稅，要求用Bitcoin繳交。「薛凱琪」以X先生想獨吞報酬為由，反指控X先生，最後他前後交達過百萬，更向銀行更財務公司借超過40多萬。
X先生終認清真相
X先生認為對方經常以退為進，控制他的心理，所以才會中計。事後X先生以假名開設第2個帳號與「薛凱琪」，對方以相同的說話回應，這一刻X先生終於清醒，知道自己受騙了。
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