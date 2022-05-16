薛凱琪再變「網紅臉」面目全非 網民喊驚：連阿媽都唔認得！

薛凱琪（Fiona）近日被爆忙於拍攝內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》，連母親節都未能趕及返港與媽媽慶祝。日前Fiona都好有心，在抖音拍片獻唱《世上只有媽媽好》送給媽媽，不過網民卻將重點放在其外表上，狠批她變成「網紅臉」，更直指她中了「面目全非腳」完全認不出。