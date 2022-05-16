薛凱琪再變「網紅臉」面目全非 網民喊驚：連阿媽都唔認得！
薛凱琪抖音拍片獻母親
現年40歲的薛凱琪（Fiona）近年主力在內地發展，早前被爆有份參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》拍攝，為了在內地谷人氣，Fiona不時會於社交平台分享近況與網民互動。目前正身處內地的她，原來很久沒有見媽媽，就連今年的母親節亦未能跟對方慶祝，所以Fiona日前在抖音拍了一段短片大唱「世上只有媽媽好」獻給母親，並留言道：「距離上次跟媽媽見面已經402天啦，但很感恩，從第一次見面到現在的一萬多天裡，因為你，我一直都是最幸福的女孩！媽媽，等我回家哦」
薛凱琪驚變「網紅臉」面目全非
雖然薛凱琪好孝順又窩心，不過網民的焦點卻全落在她的容貌之上，早前Fiona已被指撞樣范冰冰，惹來變臉疑雲；而今次的短片亦被狠批是「網紅臉」，完全認不出她，更直指她中了「面目全非腳」似的。網民紛紛留言說：「變得連親媽都認不出來了」、「明明以前好靚，為什麼整成這樣了？」、「這算是愈整愈醜嗎？」、「根本是兩個人吧」、「好懷念她以前的靚樣。」等等。
出道近廿年的薛凱琪（Fiona），當年憑甜美外表吸引不少粉絲，火速成為宅男女神。近年薛凱琪北上發展，樣貌被指與出道時判若兩人，薛凱琪早前上載近況靚相，被網民瘋狂洗版指變到似范冰冰，見到偶像面目全非，不少薛粉都話想要返舊時的薛凱琪。
薛凱琪po新相換新裝
北上發展多年的薛凱琪，原來已一年未返過香港，早前她在社交網上載了一輯近照，夏天未到已換新裝的薛凱琪，成個Look唔同晒，似足內地網紅打扮，頭上掛了一個大蝴蝶頭飾，更增添一分娘味。
薛凱琪再Post靚樣反擊？
事隔幾日，薛凱琪似乎都收到網民嘅意見，立即再分享一輯靚樣新相！對比之下，新相的巴薛凱琪可以話係「還原靚靚」，網民不需要再靠她臉上粒癦去辨識是否認錯人，紛紛留言「終於認得返你」、「始終喜歡最原本的你」、「呢個合理好多」等等！
薛凱琪過份纖瘦令人擔心
薛凱琪除了一身打扮被品頭論足，其身形更愈見消瘦，網民紛紛留言表示現在的薛凱琪已面目全非又太瘦，大家都好懷念以前包包面帶點Baby Fat的薛凱琪，以前靚好多，更有網民坦言根本認唔出相中人就是薛凱琪，仲話同范冰冰撞樣。
網民：已經認唔到了！
硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
出身小康、事業心一直不算重的薛凱琪，2012年不惜背負「反骨」之名、離巢由出道起一手捧紅她的華納唱片，跳槽黃柏高（Paco）旗下的太陽娛樂文化；全因既要供養已離婚的父母兩頭住家，又要肩負患心臟病的父親龐大的醫療費，事業上再衝刺，容貌亦與時並進增值！本刊發現Fiona由出道時的可愛pizza面驚變硬膠歪V面！
歲月催人 臨急變臉博翻身
薛凱琪出道時憑甜美樣貌、聲線以及一首冇得輸K歌《奇洛李維斯回信》爆紅，然而其後無以為繼，多年來斷斷續續拍勻電影、電視甚至遠走內地，雖未至於在娛圈消失，但相比起跟房祖名、方大同甚至黑人賭場高層的緋聞，戀聞比事業發展更具可觀性！不過向來食飽唔憂米的她，年前先後遭逢父母離異及老父患病等巨變，萬千寵愛小公主頓變家庭經濟支柱，肩膊千斤重，不得不開竅振作加把勁！
七三面遮掩
歲月催人，中女臨急博翻身，改良外形加強競爭力着實無可厚非，可惜執靚執上癮急於求成，過度精益求精的最終惡果，是令五官、面形蠟化，輪廓深邃， 下巴愈變愈尖，有違自然常理之餘，更可怕是一張對稱pizza面慘變大細邊！
據知當事人亦驚覺出事，出活動也以七、三面遷就鏡頭意圖蒙混遮掩，並已迅速度期尋求高人急救，希望施法術還原，認真攞嚟搞！