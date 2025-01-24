薛凱琪至今嫁唔出TVB要負責？大呻受《美女廚房》拖累多年 但有8位「地獄廚神」都嫁得出
薛凱琪《美女廚房》煮西檸鴨出事
原來這次訪問的媒體是TVB，訪問中薛凱琪被問到廚藝有否進步，令她回想起2006年，在TVB的節目《美女廚房》中煮出了一道讓人難以入口的西檸鴨，從此被封為「地獄廚神」，她慨嘆：「當年太年輕，冇諗過會影響婚姻，去完又去。」
薛凱琪表示，這個稱號至今仍然被人提起，讓她感到無奈：「我而家都仲未結婚，我覺得3個英文字母，一個係T、一個V、一個B，都要負少少責任，你哋《美女廚房》到今時今日都真係仲有人講。」她認為，這個節目對她的私人生活產生了長遠的影響。
內地朋友誤解「地獄」意思以為很厲害
薛凱琪透露，她的內地朋友對「地獄」一詞有所誤解，以為這是在讚美她很厲害，令她感到十分不好意思。她笑言，自從參加了《美女廚房》後，她對烹飪的興趣直接減為0.1，平日亦因為太忙，無時間研究烹飪。
薛凱琪也提到，如果有機會再次參加《美女廚房》，她會選擇擔任評審而不是廚師，並會點名鄭融負責煮食，因為很大機會搞到一鑊泡。她回憶當年的經歷，即使是評判們也一致認為她的菜難以入口，給了她節目各集中的第二低分，即負19分。
《美女廚房》8個「地獄廚神」女星唔識煮飯都嫁得出
睇翻當年《美女廚房》曾過不少「地獄廚神」，包括Kary吳雨霏和Ella官恩娜，不過這些「地獄廚神」個個都嫁得出之餘，有人還教煮飯，看來廚藝對嫁唔嫁得出的影響，並冇薛凱琪諗得咁大！
1. 吳雨霏火燒錄影廠
現年38歲的Kary吳雨霏在煮飯途中突然火燒錄影廠，相信觀眾們都印象深刻，而且Kary最後在第一輯《美女廚房》成為最低分數，只有負32分，不過也沒有關係，還是有人會欣賞Kary的廚藝。
Kary同現在的另一半洪立熙在2015年結婚，至今已誕下1子2女，Kary經常說老公對她非常包容，相信對於Kary的廚藝方面包容的心需要非常強大。
2. 官恩娜生油煮蔗蝦
有「黑暗料理界」一姐稱號的Ella官恩娜當年上《美女廚房》的畫面還歷歷在目，用生油煮蔗蝦和帶有垃圾桶味道的魷魚都是官恩娜的代表作。在第一輯的《美女廚房》更是獲得「地獄廚神」的殊榮，料理功力可想而知。
不過「地獄廚神」最後也能找到自己的知音，官恩娜在2014年下嫁拍拖6年的中法混血兒醫生男友Domingo，兩人還有一子一女，而且Domingo有學識又富有，Ella簡直是幸福少奶奶，懂不懂煮飯又有什麼所謂呢？
3. Angelababy廚房變戰場
當年Angelababy楊穎還是𡃁模的時候廚藝已經非常「驚」人，《美女廚房》中看到她把廚房變得好像上戰場一樣，而且煮出來的食物還是生的，一眾主持都食到皺曬眉頭。
Angelababy和內地男星黃曉明在2015年結婚，當時兩人的世紀婚禮隆重到好像萬千星輝頒獎典禮，不過兩人已在2022年離婚，唔知關唔關Angelababy的地獄廚藝事！
4. 湯盈盈 蛋餅變黑炭
湯盈盈在煎蛋餅時候發現一面煎黑了，靈機一觸拿起剪刀刮，還用無影腿把地下的食物踢走，看圖片看到那塊黑到食完會生Cancer的餅都怕，可憐一班評判要放入口。
2012年湯盈盈和錢嘉樂結婚，到現在兩人依然恩愛非常，只是不知道已升呢做人母的湯盈盈，現在廚藝會不會已經有很大進步？
5. 鄭希怡泡菜煎餅黏力驚人
Yumiko鄭希怡當年都差點火燒《美女廚房》，而且煮出來的韓國泡菜煎餅不知為何異常黏牙，鄭中基更搞鬼地把它扔到牆上，想不到黏力超驚人，給觀眾帶來不少歡樂。
Yumiko在2012年和化妝師老公梁學儲Andy結婚，2012年Yomiko不慎墮樓穿肺頸傷，當時Andy在身邊不離不棄地照顧她，現在生下可愛的女兒「涼浸浸」，過著幸福的生活。
6. Lisa S.煮菜完全唔熟
當年的超模Lisa S.在廚藝方面就真的好一般，煮的菜完全沒熟，不過勝在有甜美的樣貌和「愛的抱抱」冧死一班主持人，煮得再難食都心甘情願「哽」落去啦。
Lisa S.雖然廚藝一般，但選老公的眼光卻非常好，把萬千少女的男神吳彥祖收割掉，不過兩人金童玉女般的外貌又不到你不服，現在還有個超可愛的女兒，連吳彥祖都完全陷入女兒的魅力中。
7. 諸葛紫岐火燒《美女廚房》
另一單火燒《美女廚房》事件就發生在諸葛紫岐身上，在烹調四川菜時因為失誤而發生小火，嚇到一班主持心臟病發，場面一度失控。最後諸葛紫岐煮出難以想像般的超難食食物，因而獲得最低的負3分，成為新一代地獄廚神！
不過所謂煮得好不如嫁得好，諸葛紫岐在2012年和Neway「二少」薛嘉麟結婚，過著無憂無慮的少奶奶生活，相信是十指不沾陽春水，就算要下廚，豪宅的廚房防火措施比較強，燒幾多次都無事。
8. 椋名凜史上最低負1000分
《美女廚房》最經典的畫面出現了！當時還是日本模特的椋名凜烹調的「屎味喇沙米線」菜式不但讓一班主持食到反胃嘔吐，而且令錄影廠臭氣瀰漫，主持梁漢文還稱成品氣味似糞，能有如此「驚人」的廚藝，最後嘉賓林敏驄還給負1000分的分數，史上最低！
相信經過那次的經驗後，椋名凜有好好練功，畢竟成為人妻而且還有5個小朋友的她每天要為他們準備好便當，現在還在IG上教大家煮便當，來一個大反轉！