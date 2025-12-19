玩轉桂林懶人包｜林正峰被指似螺螄粉勁寒酸？與何廣沛娶老婆搏家燕姐一笑！

《玩轉桂林懶人包》今晚迎來大結局，主持林正峰竟被家燕姐當眾形容似螺螄粉，場面極度爆笑；身旁的何廣沛更即時加把嘴狠踩他「寒酸」、「孤寒」，令林正峰哭笑不得。除了互寸，兩人更與當地婦女「成親」，究竟這對孖寶兄弟在桂林還做了什麼瘋狂事？