玩轉桂林懶人包｜林正峰被指似螺螄粉勁寒酸？與何廣沛娶老婆搏家燕姐一笑！
廣告
《玩轉桂林懶人包》今晚迎來大結局，主持林正峰竟被家燕姐當眾形容似螺螄粉，場面極度爆笑；身旁的何廣沛更即時加把嘴狠踩他「寒酸」、「孤寒」，令林正峰哭笑不得。除了互寸，兩人更與當地婦女「成親」，究竟這對孖寶兄弟在桂林還做了什麼瘋狂事？
家燕姐突爆林正峰似螺螄粉 何廣沛秒補刀勁寒酸
在昨晚（18日）播出的節目中，三位主持品嚐當地著名的螺螄粉，家燕姐食到一半突然有感而發，指螺螄粉的味道似足林正峰，笑說：「鍾意佢就覺得佢幾 Nice，唔鍾意佢就覺得佢…」話未說完，何廣沛已搶著接話：「寒酸…總之係孤寒啦！」讓林正峰只能七情上面扮嬲，大呻：「我覺得比喻得幾好，只係我個心硬係覺得有啲唔舒服」，三人互動火花四濺，笑翻觀眾。之後兩兄弟體驗「竹筏遊」，林正峰更即興向岸上女子請求幫忙拍照，又被何廣沛取笑：「原來林正峰係咁樣溝女嘅！」
何廣沛林正峰為氹家燕姐 與紅瑤婦女上演成親大龍鳳
為了博「皇太后」家燕姐一笑，何廣沛和林正峰這對孖寶兄弟可謂無所不用其極。在前晚（17日）一集，他們到訪有「天下第一長髮村」之稱的黃洛瑤寨，更親身上台與當地紅瑤婦女舉行「成親」儀式。過程中兩人不但要載歌載舞，更接連被摸屁股，誇張的反應逗得台下的家燕姐拍爛手掌。兩兄弟亦非常識做，找到美食竹筒飯時，立即乘機「嗲」家燕姐親自餵食，林正峰更賣口乖：「覺得家燕姐餵畀我嘅飯特別甜！」轉數極快的家燕姐即笑著回應：「因為有我啲口水！」互動場面極之搞笑。
林正峰自認非常油膩？家燕姐憶62年前與胡楓拍戲點滴
節目中除了搞笑互動，亦有不少美食環節。在品嚐「金桔宴」時，林正峰大讚家燕姐「仙氣飄飄」，但轉頭食「農家宴」時，竟口快快形容自己「油膩」，隨即被何廣沛無情揶揄，場面尷尬又好笑。而在今晚（19日）播出的最後一集，三人將會乘船欣賞灕江景色，家燕姐更會大談62年前，與修哥（胡楓）及吳君麗在同一地點拍攝電影《灕江河畔血海仇》的往事。事隔超過一甲子，家燕姐對當年的拍攝細節依然印象深刻，究竟她會分享什麼秘聞？就要留意今晚的最終回。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期