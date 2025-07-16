薛家燕驚談4位前輩接連離世 當場失控爆喊揭心痛內幕：夜晚都喊
今日活動突變調 家燕姐談亡友淚灑當場
今日活動上，家燕姐原先心情大好，與精靈可愛的孫仔Julian大跳招牌「十字步」，Julian面對傳媒鏡頭亦毫不怯場，兩嫲孫溫馨互動，羨煞旁人。家燕姐更甜絲絲分享孫仔在學校畫她作「最愛的家人」，標誌性的高髮髻維妙維肖。然而，當記者問及近日多位資深藝人離世的消息時，現場歡樂氣氛急轉直下，家燕姐臉色一沉，長嘆一聲後再也無法抑制悲傷情緒，淚水奪眶而出，一度哽咽到無法言語，需時平復心情，盡顯其性情中人一面，場面令人動容。
家燕姐哽咽揭心痛內情：個心好唔安落
情緒稍為平復後，家燕姐坦言對好友接連離去感到極度不安，她哽咽道：「好唔想講，大家都知好多朋友走咗，我心入面好唔安落。」她特別提及吳博君，透露早年已得知對方患上漸凍人症，曾托朋友代為探望並送上心意，對方亦拍片致謝。家燕姐心痛回憶：「我都會話希望佢生活愉快，早日康復……但我心入面知道……佢呢個症係好難康復……」當從朋友口中確認吳博君死訊後，她除了安慰其太太，自己亦難以承受，「佢唔使再受苦，到天堂可以有美好生活……好難過，大家都知呢排有好多唔好消息，我夜晚都喊。」
回憶唐佳雪妮恩愛點滴 昔日合作永存心中
對於武術指導唐佳追隨愛妻雪妮離世，家燕姐更是感觸良多，每次與圈中密友談起都忍不住落淚。她憶述：「佢哋兩夫婦真係好恩愛，無諗過佳哥會有呢個抉擇。」家燕姐指唐佳與雪妮能合葬一處，是他們在天上延續恩愛，並永遠懷念他們的指導與愛護。她回憶，唐佳是一位非常用心的武指，曾為她設計許多精彩動作；而雪妮則是無所不談的閨密，更難忘每次約他們夫婦食飯，「都會拖手出現，非常恩愛。」至於前輩周驄，家燕姐亦表示對方是一位非常愛錫家人的好前輩，過去合作點滴仍歷歷在目。
家燕姐感嘆人生無常 呼籲珍惜眼前人
面對好友們的離去，家燕姐坦言深感人生無常，觸發了她對生命的深刻反思。她語重心長地表示，現在最重要是好好珍惜眼前人，珍惜與朋友相處的時光，並互相支持與安慰，最重要是活得開心。家燕姐說：「年長嘅始終都年紀大，佢哋走得安詳，我哋都祝福佢哋，希望佢哋一路好走。」