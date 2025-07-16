薛家燕驚談4位前輩接連離世 當場失控爆喊揭心痛內幕：夜晚都喊

娛樂圈大家長薛家燕今日（16日）本與4歲孫仔Julian溫馨現身灣仔會展活動，現場氣氛樂也融融，豈料當被問及近日多位圈中好友周驄、雪妮、唐佳及吳博君先後離世，家燕姐情緒瞬間崩潰，於鏡頭前當場失控爆喊，場面極度令人心酸。她更首度透露，得知吳博君死訊後，自己心痛至極，哽咽表示「我夜晚都喊」，究竟在這些前輩離世背後，家燕姐內心承受了多大的衝擊與不捨？