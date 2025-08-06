75歲薛家燕驚傳遭細17歲男友呃走2億身家 本尊發聲明兼爆目前生活狀況
網上瘋傳薛家燕被騙2億
近日網上突然瘋傳薛家燕被其相戀多年的男友Andy騙走2億元身家，更配上多張家燕姐的近照「看圖作文」，繪聲繪影地描述她「再婚」、「換男朋友」等情節。由於家燕姐形象正面，加上2億元金額巨大，傳聞火速在網上發酵，不少網民信以為真，紛紛湧入家燕姐的社交平台留言表示關心，擔心她繼前夫石保慶後再次遇人不淑，晚年生活頓失依靠，事件引起極大迴響。
薛家燕發聲明怒斥虛假資訊 「保留法律追究權利」
面對謠言滿天飛，薛家燕昨日（5日）透過個人Instagram帳戶發出嚴正聲明，一次過澄清所有不實傳聞。她首先強調，所謂「再婚」、「換男朋友」、「被騙兩億」等全部為虛假資訊，直斥是有人「憑空創作錯誤訊息搏取流量及點擊率」。家燕姐在聲明中強硬表示：「對於未經許可盜用本人之名字及肖像進行『看圖作文』之行為，本人保留法律追究權利，請相關專頁及媒體立即將該貼文及影片下架！」她亦藉此感謝朋友關心，表示自己生活美滿幸福，希望外界停止不實報導，還她和身邊朋友一個清靜。
薛家燕曾遭前夫拋棄 獨力湊大三子女
現年75歲的薛家燕，演藝事業一帆風順，但感情路卻相當崎嶇。她於1983年事業高峰期嫁給商人石保慶，並誕下兩女一子，為家庭淡出幕前。可惜好景不常，石保慶於1995年被爆有婚外情並失蹤，拋下薛家燕及三名子女。家燕姐憶述當年曾想過輕生，但為了子女決定堅強起來，1996年復出拍劇《真情》，「好姨」一角深入民心，成功獨力湊大子女。直至2018年，她才公開承認與細17歲的商人男友Andy已秘戀12年，雖然曾短暫分手，但近年已復合，感情穩定。正因有過被前夫拋棄的慘痛經歷，今次傳出再被男友騙財，才令大批網民如此肉緊和擔心。
網民湧入IG力撐薛家燕 「家燕姐幸福就好」
薛家燕發出聲明後，大批網民湧入其IG留言力撐，鬆一口氣。不少人狠批造謠者無良心：「啲內容農場真係好乞人憎，為咗點擊率亂咁作！」、「支持家燕姐採取法律行動！」、「見到家燕姐出嚟澄清就放心了」。同時，更多網民是送上祝福：「家燕姐你一定要幸福快樂！」、「見到你生活美滿就夠了，唔使理啲閒言閒語」、「永遠支持你！」。雖然家燕姐遭受無妄之災，但從網民一面倒的支持可見，她在觀眾心目中地位崇高，大家都真心希望這位「全民好姨」能過得幸福。