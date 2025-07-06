薛家燕淚崩悼念逝去粵語片老友：周驄唐佳與雪妮

薛家燕（家燕姐）近日在一個訪問中，淚流滿面地回憶起與已故的周驄、唐佳和雪妮的友誼。這三位是她在粵語片時代的老友，與她有著深厚的交情。家燕姐在新城知訊台的節目中提到，這段時間她連續失去了三位摯友，讓她感到非常悲痛。