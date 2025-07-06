薛家燕淚崩悼念逝去粵語片老友：周驄唐佳與雪妮
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薛家燕（家燕姐）近日在一個訪問中，淚流滿面地回憶起與已故的周驄、唐佳和雪妮的友誼。這三位是她在粵語片時代的老友，與她有著深厚的交情。家燕姐在新城知訊台的節目中提到，這段時間她連續失去了三位摯友，讓她感到非常悲痛。
家燕姐回憶周驄極具紳士風度
家燕姐回憶說，周驄是一位極具紳士風度的人，「周驄哥是一位好好先生，在演藝圈有很多影視作品，一直有許多劇組都希望與周驄哥合作，但周驄哥因太太生病，選擇不再拍劇，專心在家照顧太太。」她表示，周驄的離開讓她非常難過，但也理解「天下無不散之筵席」，希望他的家人能夠節哀順變。
唐佳與雪妮悲劇
對於唐佳和雪妮夫婦的相繼離世，家燕姐感到格外心痛。她說，當得知唐佳輕生的消息時，她已經立即求證，並在家中忍不住哭泣。「唐佳就這樣走了，我很難過，大家合作了這麼久，當時很擔心雪妮已想前往探望，但找不到可聯絡的人。」家燕姐回憶起一年多前與他們一起吃飯的情景，當時並未察覺到雪妮有健康問題。
對唐佳雪妮祝福
家燕姐懷念唐佳和雪妮的愛情故事，她說：「他們很恩愛，佳哥與雪妮姐因拍戲結緣，佳哥性格害羞誠懇，雪妮姐開朗，兩人互補且恩愛。」她透露，雪妮為了愛情放棄了演藝事業，與唐佳結婚後移居加拿大，偶爾返港拍攝劇集。家燕姐希望他們在天堂能夠延續他們的恩愛，「我昨天才知道他們是兩個一起辦理喪禮，我當然捨不得，因大家一起成長，不過更難得有一對夫婦這麼互相愛護與支持，他們一起去天堂了，希望他們一路好走，延續他們的恩愛。」
圖片來源：新城電台資料或影片來源：原文刊於新假期